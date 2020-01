Hochwassersicherheit im Sarneraatal: Grünes Licht für weitere Projekte in Sarnen und Alpnach Für die Hochwassersicherheit in Obwalden sind seit 2018 Arbeiten in Gang. Nun wurden zwei weitere Projekte genehmigt.

Der Wasserstand in Sarnen ist hoch. Corinne Glanzmann,

(lil) Die Arbeiten für einen Hochwasserentlastungsstollen mit Ein- und Auslaufbauwerk sind seit Februar 2018 in Gang. Sobald der Stollen betriebsbereit ist, können ab 2024/2025 die Massnahmen an der Sarneraa selbst in Angriff genommen werden, wie in einer Mitteilung des Kantons Obwalden zu lesen ist.

Nebst dem Projekt «Hochwassersicherheit Sanereraatal» wurde nun auch das Wasserbauprojekt «Sarneraa Alpnach I» genehmigt. Die Genehmigungen sind mittlerweile rechtskräftig. Die Massnahmen sind laut des Kantons Obwalden «wichtige Voraussetzung, damit der Hochwasserentlastungsstollen nach seiner Fertigstellung die volle Wirksamkeit entfalten kann».