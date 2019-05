Höhere Obwaldner Vermögenssteuer wird abgelehnt - vorerst

Nach den Beratungen des Obwaldner Kantonsrats sind dies die wichtigsten Änderungen im Steuergesetz, so wie es im Herbst vors Volk kommt:



Die Einkommenssteuer wird von 2020 bis 2024 von heute 2,95 auf 3,25 Einheiten erhöht. Danach sinkt sie auf 3,15.



Der bisher unbegrenzte Fahrkostenabzug wird auf 10000 Franken beschränkt.



Die Grundstückgewinnsteuer wird von 1,8 auf 2 Prozent des Grundstückgewinns erhöht.



Gemeinden können beim Beschluss über das Budget neu einen Steuerrabatt für das entsprechende Jahr beschliessen.



Von der Gewinnsteuer gehen neu je 48 Prozent an den Kanton (bisher 40) und die Gemeinden (bisher 54) sowie 4 Prozent an die Kirchgemeinden (bisher 6).



Der Reingewinn aus Patenten und ähnlichen Rechten wird bei der Gewinnsteuer nur zu 10 Prozent in die Berechnung des Reingewinns einberechnet. Für Forschungs- und Entwicklungsaufwand sind weitere Abzüge in der Regel von maximal 50 Prozent möglich.



Die Kapitalsteuer der Kapitalgesellschaften und Genossenschaften sinkt von 2 auf 0,01 Promille des steuerbaren Eigenkapitals. Das gilt ab 50000 Franken auch für Vereine, Stiftungen, Korporationen, Alpgenossenschaften und übrige juristische Personen.



Online-Fristerstreckungsanträge für Steuern sind gratis, schriftliche kosten 30 Franken.



Steuerfrei (damit wird zwingendes Bundesrecht übernommen) sind einzelne Lotterie-Gewinne bis zu einer Million Franken.