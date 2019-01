Hohe Strafe für Obwaldner Sprayer Er war an diversen Sprayereien in der ganzen Schweiz beteiligt und dank dem Verfahren gegen ihn konnten auch weitere Täter gefasst werden. Er wurde nun für Sachbeschädigung in 50 Fällen mit einem Schaden von 99'000 Franken verurteilt.

Ein im Mai 2011 versprayter Zug der Zentralbahn. Der jetzt verurteilte Täter war zwischen 2014 und 2016 aktiv. (Bild: OZ)

Der in Obwalden wohnende Mann hatte laut einer Mitteilung der Staatsanwaltschaft zwischen 2014 und 2017 an bis zu 50 verschiedenen Orten in der Schweiz Sprayereien angebracht. Der dabei angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 99'000 Franken. Der damals 23-jährige Mann war im Sommer 2016 festgenommen und ist nun verurteilt worden.

Er bekam eine bedingte Geldstrafe von 180 Tagessätzen zu 60 Franken (10'800 Franken) und eine Busse von 8000 Franken. 27 Tage Untersuchungshaft wurden ihm angerechnet. Der Sprayer hatte während des laufenden Verfahrens bei diversen Geschädigten gearbeitet, um den Schaden wieder zu beheben, was sich positiv auf das Strafmass ausgewirkt habe, schreibt die Staatsanwaltschaft.

Die Kantonspolizei Obwalden hatte nach umfangreichen Ermittlungen in Obwalden und in anderen Kantone sowie im naheliegenden Ausland im Sommer 2016 den Sprayer festgenommen. Dieser hatte in wechselnder Zusammensetzung mit weiteren Personen aus dem In- und Ausland in Obwalden und weiteren Kantonen verschiedene Objekte, vor allem Bahnwagen im Bereich der Bahngeleise der Zentralbahn und der Autostrasse A8, mit Sprayereien verunreinigt. Im Zuge dieser Ermittlungen konnten noch verschiedene ausserkantonale Mittäter eruiert werden, die inzwischen teilweise ebenfalls rechtskräftig verurteilt seien. (pd/mvr)