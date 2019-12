Lungerer Gemeindepräsidentin: «Ich kann das Amt unbelastet angehen»

Aktuell wird in Obwalden keine Gemeinde von einer Frau präsidiert, ab Januar 2020 ist die am Wochenende gewählte Bernadette Kaufmann-Durrer in Lungern die einzige. Die Gemeinden Giswil, Kerns und Sarnen hatten noch nie eine Gemeindepräsidentin. Solche gab es bisher nur in drei Gemeinden: Alpnach: Hedy Siegrist (FDP, 1996 bis 2004) und Kathrin Dönni (CVP, 2012 bis 2014), Engelberg: Martha Bächler (CVP, 2000 bis 2010) und Sachseln: Margrit Freivogel (CVP, 2003 bis 2012). (mvr)