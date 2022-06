«Ich meinti» Von heiligen Kühen auf Rädern Der Benzinpreis steigt und hinterlässt beim Tanken tiefe Furchen im Portemonnaie. Ebenso die modernen und hochgradig elektronischen Autos. Der Wagen unseres Kolumnisten hatte einen kleinen Defekt – und musste zum Beheben desselben mehrere Tage in die Garage.

Romano Cuonz, Journalist und Schriftsteller aus Sarnen, äussert sich an dieser Stelle abwechselnd mit anderen Autoren zu einem selbst gewählten Thema. Bild: Corinne Glanzmann

Ich starre auf die Anzeige an der Zapfsäule, dabei werden meine Augen immer grösser. Die Zahl 100 bei den Franken ist längst vorübergehuscht, als der Zähler endlich mit einem Klicklaut stoppt. Ich nehme die Kreditkarte zur Hand und glaube wirklich zu hören, wie sie beim Zahlen leise stöhnt. Doch beim Wegfahren tröste ich mich: Vielleicht tut das auch vielen andern weh. So weh, dass weniger gefahren, unendliche Staus vermieden und obendrein gar noch etwas gegen den Klimawandel getan wird. Doch diese Vision erfüllt sich nicht.

Über die letzten verlängerten Wochenenden waren wieder alle unterwegs, die Sonntagsfahrer wie die Tempobolzer. Und, ich gesteh es ein: Auch ich bin dabei. Ja, Autos oder Motorräder sind in unserer hochmobilen Welt die heiligen Kühe auf Rädern. Lieber verzichten wir aufs sonntägliche Schnitzel mit Pommes im Restaurant oder auf schicke Kleider aus der Boutique als auf unser ebenso bequemes wie gehätscheltes Statussymbol.

Am Pfingstsamstag aber verzichtete ich für einmal doch grossmütig auf mein Auto. Zugegeben: nicht ganz freiwillig. Zuerst erschien auf meinem Bordcomputer die Anzeige «rechter Scheinwerfer defekt». Einfach von Hand ein Halogenlämpchen ersetzen, das ging nicht. Der mit allen Schikanen modernster Technik ausgestattete Wagen musste einen Tag lang an einen Computer angeschlossen werden. Am Abend präsentierte dieser das beunruhigende Resultat: ein Systemfehler, der noch andere Funktionen ausser Betrieb setzen könnte! Was er dann auch prompt tat.

Als die Anzeige «die Batterie entlädt sich im Stande» erschien, war endgültig Schluss. Meine «heilige Kuh» wurde verladen und abgeschleppt. Nun aber ist es so, dass in unserer modernen Zeit kein Mechaniker mehr an einem Auto «herumschraubt». Und, weil es momentan für Ersatzteile – vom Scheinwerfer über die Batterie bis hin zu komplexen Steuergeräten – Lieferengpässe gibt, verhielt ich mich tatsächlich umweltbewusst. Für einmal. Dafür mehr als eine halbe Woche lang!

Zum O-iO, diesem grössten Treffen prächtiger Oldtimer, fuhr ich mit meinem E-Bike. So richtig stolz darauf – im Gegensatz zu allen anderen an diesem Treffen –, etwas für die Umwelt und gegen die Klimaerwärmung zu tun. Und, wie ich so durchs von alten Autos prall gefüllte Dorf Sarnen schlenderte, wurde mir ein Heureka-Erlebnis zuteil: Auf dem Dorfplatz stand ein vor lauter Chromstahl und hochpoliertem Lack nur so glitzernder Rolls-Royce Corniche-Cabriolet. Die Kühlerhaube war weit geöffnet, und ein Mann mit einem zur Luxuskarosse passenden Outfit machte sich am Motor zu schaffen. In der einen Hand hatte er, man höre und staune, einen Schraubenzieher und in der anderen einen guten alten «Engländer». Als er bemerkte, wie ich ihn anstarrte, wandte er sich zu mir und bemerkte beinahe lakonisch: «Nun ja, diese edlen alten Autos haben zwar des Öftern kleine Pannen, aber wenigstens kann sie, mit wenigen Werkzeugen und einigen geübten Handgriffen, jeder selbst beheben!»

Und da fiel bei mir der Groschen. «Ich meinti, wenn ich ä häiligi Chuä im Stall ha wot, wo dä Namä wirkli verdiänd, muäs ich miär – wiä glyyner, wiä liäber – ä Oldtimer zuächätuä!»