Tiny House «Es ist unsere grösste Überraschung, dass alles funktioniert»: Dieses Paar wohnt auf auf nur 23 Quadratmetern in Kägiswil Andrea Theis und Marco Wildi haben seit dem Einzug jede Jahreszeit in ihrem Tiny House in Kägiswil erlebt. Und sie sagen: «Es funktioniert.»

Andrea Theis und Marco Wildi in ihrem Tiny House. Hinter der Wohnstube schliessen sich Küche und Bad an. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 16. August 2022)

Hinter der Streuobstwiese laufen glückliche Hühner im grünen Gras. Aus der Ferne grüssen Arnigrat und Stanser Horn. Und am blauen Himmel ziehen ein paar federleichte Wölkchen vorbei. Andrea Theis und Marco Wildi sitzen auf ihrer Terrasse und geniessen ihren Feierabend. Das Leben kann schön sein. Für beide ist es seit Oktober des vergangenen Jahres in vielem auch einfacher.

Andrea Theis und Marco Wildi vor ihrem Haus (links). Rechts daneben steht das Nachbarhaus des Verpächters. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 16. August 2022)

Das Paar lebt in einem Tiny House. Auf 23 Quadratmetern haben die beiden, was sie zum Leben brauchen: ein Wohnzimmer mit Sofaecke und Sessel, eine Küche im gleichen Raum und an den Enden ihres Domizils ein Bad mit Dusche und ein Schlafzimmer mit Doppelbett.

Positive Bilanz nach vier erlebten Jahreszeiten

Ihr Heim ist weder Wohnwagen noch Haus, eigentlich ist es ein Wohnwaggon. Dieser kann jederzeit umgesetzt werden und benötigt auch keinen versiegelten Boden. Liebevoll haben ihn beide «Herrn Rossi» getauft, nach einer Zeichentrickserie aus den Siebzigern, in denen ein Arbeiter einer Fischfabrik auf Reisen geht, um sein Glück zu finden. Glücklich strahlt auch Marco Wildi, der gebürtig aus dem Aargau stammt und seit 2005 in Obwalden lebt.

«Es ist unsere grösste Überraschung, dass alles funktioniert.»

Andrea Theis und Marco Wildi auf den Stufen zu ihrem Haus. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 16. August 2022)

Zwar wisse man vorher die Zahlen für den Verbrauch, sagt der 48-Jährige. Wie effizient aber beispielsweise die Solaranlage auf dem Dach für Strom und Warmwasser sorgt, wie gut das Haus wirklich isoliert ist, können beide erst heute sagen, nachdem sie alle Jahreszeiten von eisigen Wintertagen bis zu hitzigen Sommernächten in ihrem Tiny House verbracht haben. Seit Oktober leben beide hier.

Partnerschaft auf engem Raum

Seine Lebenspartnerin ergänzt: «Auch mit uns beiden funktioniert es. Viele sagen: ‹Ich wäre nicht mehr mit meinem Mann verheiratet, wenn wir auf so engem Raum miteinander leben würden.›» Bevor sich beide auf das Experiment einliessen, wohnten sie Probe in einem Tiny-House-Hotel am Bodensee. «Danach wussten wir, das ist es», erzählt sie.

Davor bewohnte das Paar eine 4,5-Zimmerwohnung in einer Überbauung in Kerns. Mit immer mehr Zuzüglern hätten sie sich anonym gefühlt, sagt Marco Wildi. In den Ferien mit dem Wohnmobil auf kleinem Raum mit reduzierten Sachen hätten sie sich immer so wohlgefühlt, berichtet Andrea Theis, die in Sachseln als Physiotherapeutin arbeitet.

«Ich fing an mich zu fragen, wieso brauchen wir zwei Bäder, wenn du eins nur putzt. Das war ein Schlüsselmoment.»

Sie fragten sich, wie sie leben wollten. Ein Wohnmobil oder einfach eine kleinere Wohnung schieden als Dauerlösung aus. Irgendwo im Internet sahen beide dann ein Tiny House. Recherchen brachten sie auf eine österreichische Firma, die den Typ ihres Hauses herstellt.

In Kägiswil fanden sie Land zum Pachten für ihr Projekt. Die Baubewilligung für ihr Haus entsprach dem Verfahren wie für ein normales Haus, auch der Energienachweis hatte den gleichen Standard zu erfüllen. Der Verpächter, ein Architekt, kaufte auch gleich ein Tiny House und vermietet dieses. Zu einem Viertel dessen, was ein neues Einfamilienhaus kostet, konnten sie «Herrn Rossi» ohne Hypothek erwerben.

Ordnung muss sein

Weniger Lebensraum bedeutet auch weniger Sachen. Und es heisst, absolut ordentlich sein: Was rumliegt, nervt. Jeder nur mögliche Raum wird genutzt: Das Sofa ist eine Spezialanfertigung mit Stauraum unterm Polster. In der Küche gilt es, jeden Platz klug einzuteilen. In den Schränken gibt es statt Tablaren praktischere Auszüge. Geräte wie das Fondue-Caquelon, die nicht häufig zum Einsatz kommen, werden oben verstaut. Statt elektrischer Kaffeemaschine gibt es einen Mokkabereiter, statt Herd ein Glaskeramik-Kochfeld, das nach Gebrauch ebenso in der Schublade versorgt wird, wie der elektrische Backofen. Eine Spülmaschine gibt es nicht.

Eine Überraschung ist das WC, eine Trockentrenntoilette. Der Urin wird nach vorn in ein Becken abgeschieden, das mit dem Abwasser verbunden ist, die Feststoffe in ein Behältnis, wo sie mit Streu bedeckt werden. Eine Lüftung trocknet diese aus – man riecht tatsächlich nichts. Überhaupt ist das Klima im ganzen kleinen Haus angenehm. Trotz des heissen Sommertags lässt es sich aushalten. Das liege an der guten Isolierung, wie der Hausherr bescheinigt.

Den Stauraum für Kleider haben sich Andrea Theis und Marco Wildi fair aufgeteilt. Über dem Doppelbett liegen Kleider und Wäsche ordentlich auf rundumlaufenden Boarden gestapelt. Jacken hängen an der Wand. Spannseile verhindern, dass sie zu weit in den Raum ragen. «Sicher habe ich meine Kleider reduziert», sagt Andrea Theis, vielleicht zu 40 Prozent, schätzt sie. «Du kaufst anders ein und fragst dich mehr, was du alles miteinander kombinierst.»

Andrea Theis in ihrer Küche. Das Paar hat bewusst auf eine Spülmaschine verzichtet. Bild: Marion Wannemacher (Kägiswil, 16. August 2022)

Natürlich sind beide mit dem Haushalt nun viel schneller fertig. Das Staubsaugen dauere gerade mal zehn Minuten, schätzt Andrea Theis. Apropos Verbrauch: Nur 60 bis 80 Liter Wasser verbrauchen beide Tiny-House-Besitzer zusammen am Tag. Aufs Stromnetz müssen sie selten zurückgreifen, höchstens an nebeligen Tagen, für den Ofen reiche wöchentlich eine Ladung Pellets, so Marco Wildi.

Wie gross sind unsere Fussstapfen? Wie viel Platz brauchen wir, wie viel Strom und Wasser verbrauchen wir? Wie viel Dinge um uns herum, um glücklich zu sein? Fragen, die immer wichtiger werden. Andrea Theis und Marco Wildi haben ihr Glück gefunden. Für immer? «Was ist für immer?», fragt Marco Wildi zurück. «Im Moment stimmt es total», sagt Andrea Theis.