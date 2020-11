Im Lungerersee soll nur noch mit Lizenz gefischt werden Wer im Fischerparadies in Lungern die Angel auswerfen will, muss ab der Saison 2022 den national anerkannten Sachkunde-Nachweis (Sana) vorweisen. Das Fischerparadies wird 2021 selber Kurse dafür anbieten.

Der Lungerersee lädt auch zum Fischen ein. Bild: Robert Hess

(Lungern, 30. Januar 2020)

Wer in Zukunft am Lungerersee fischen will, soll über eine entsprechende Ausbildung verfügen. Der Verwaltungsrat der für die Fischerei auf dem Lungerersee zuständigen Gesellschaft hat in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lungern entschieden, dass mit Start der Fischersaison 2022 am 26. Dezember 2021 im Fischerparadies Lungern nur noch Personen fischen können, die über den schweizweit gültigen Sachkunde-Nachweis verfügen. Das schreibt die Lungerersee AG in einer Mitteilung.

Mit dieser Massnahme soll das korrekte und waidgerechte Fischen gefördert und gleichzeitig Verstösse gegen das Tierschutzgesetz minimiert werden. «Die Teilnehmer lernen in diesem Kurs, verschiedene Fischarten zu unterscheiden, in welchen Gewässern sie vorkommen, wie man sie richtig fängt und tötet», sagt Monika Vogler, Verwaltungsratspräsidentin der Lungerersee AG, die das Fischerparadies betreibt. Auch die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften fürs Fischen würden in dem Kurs vermittelt, so Vogler. Und dass man sich bei der Ausübung seines Hobbys anständig verhalten soll. «Im Grossen und Ganzen sind unsere Fischer sehr korrekt», betont sie. Doch es gebe immer Ausnahmen.

Änderungen bei den Patenten

Mit dieser Massnahme übernehme die Lungerersee AG national eine Vorreiterrolle. Denn bis anhin wird der Sachkunde-Nachweis mit wenigen Ausnahmen nur verlangt, wenn ein Patent länger als einen Monat Gültigkeit hat. Wer ab 2022 ein Patent für das Fischen auf dem Lungerersee lösen will, muss den entsprechenden Ausweis vorweisen können. «Auch wer beim Fischen kontrolliert wird, muss den Ausweis dabeihaben», sagt Monika Vogler.

Für Personen, die das Fischen erlernen wollen, wird ein spezielles Tagespatent geschaffen. Dieses sogenannte Gästepatent (Tagespatent mit Gast) wird von der Person mit Sana gelöst, und sie darf dann einen Gast als Begleitung mitnehmen. Der Inhaber des Patentes hat die Pflicht, auf das korrekte Fischen seines Gastes zu achten. Mit der Umsetzung der Sana-Pflicht werden weitere Vorschriften zur Fischerei am Lungerersee angepasst. So kann ab der Saison 2022 nur noch ein Patent pro Person und Tag gelöst werden. Mit dem Jahrespatent dürfen pro Tag nur noch fünf anstelle der bisher zehn Forellen gefangen werden. «Auch wenn die Fischer viel Glück haben, sollen sie nicht mehr so viele Forellen pro Tag fangen können», sagt Monika Vogler dazu. Unverändert bleibt die Jahresfangzahl: Mit dem kleinen Jahrespatent dürfen 50 Forellen aus dem See gezogen werden, mit dem grossen deren 80. Für die Umsetzung der Sana-Pflicht müssen die kantonalen Ausführungsbestimmungen über die Fischerei im Lungerersee angepasst werden.

Kommen nun weniger Fischer nach Lungern?

Ab dem kommenden Jahr wird das Fischerparadies Lungern selber Sana-Kurse durchführen. Damit biete die Lungerersee AG allen Interessierten Gelegenheit, diesen rund fünf Stunden dauernden Kurs inklusive Prüfung zu absolvieren, so die Mitteilung weiter. Zudem bestehe in allen Kantonen die Möglichkeit, diese Prüfung abzulegen. Nur wer diese besteht, erhält den Ausweis. Mit der Einführung der Sana-Pflicht erfüllt die Lungerersee AG eine von verschiedenen Kreisen geforderte Massnahme. «In der ganzen Schweiz gibt es die Tendenz, die Nachweispflicht einzuführen», hält Monika Vogler fest. Dass mit der Einführung der Sana-Pflicht weniger Fischer den Weg zum Lungerersee finden, könne schon sein. Sie ist aber überzeugt:

«Auf jeden Fall wird die Qualität des Fischens verbessert.»

Das Fischerparadies war in jüngster Zeit in die Kritik geraten wegen Problemen mit dem Abfall oder Personen, die ihre Fahrzeuge wild in der Landschaft parkiert hatten. Mit einer Petition hatten über 500 Leute eine massvolle Befischung des Lungerersees gefordert.

Verschiedene Massnahmen bereits umgesetzt

In Zusammenarbeit mit der Gemeinde Lungern habe das Fischerparadies bereits verschiedene Massnahmen umgesetzt, um die Emissionen durch Fischer zu minimieren, sagt Monika Vogler. Es wurde ein Litteringkonzept erstellt, welches die Zuständigkeit der Abfallbeseitigung rund um den Lungerersee regelt. Zusätzlich wurden neue Abfalleimer aufgestellt und die Anzahl der Litteringkontrollgänge wurde erhöht. «Diese Massnahme ist gerade an den stark frequentierten Tagen in der Lockdownzeit spürbar gewesen», hält sie fest.

Die Gemeinde Lungern arbeite an einem Parkplatzkonzept, um das Wildparkieren einzudämmen. In diesem Zusammenhang seien auch schon Parkverbote umgesetzt und von der Polizei mit Bussen durchgesetzt worden. Um den Schutz der Amphibien rund um den Lungerersee zu gewährleisten, fänden von Seiten der Gemeinde und auch von der Lungerersee AG verschiedene Abklärungen statt.