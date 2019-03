Im «Salzherrenhaus» in Sarnen soll man wieder wohnen können Das Haus mit der früheren Löwenapotheke soll wieder zum Wohnhaus werden. Ein Einheimischer hat der Baufirma Eberli das Gebäude aus dem Inventar der schützenswerten Baudenkmäler abgekauft.

Das «Salzherrenhaus» ist ein prägendes Objekt für den Obwaldner Kantonshauptort. (Bild: PD)

(pd/mvr) Mit dem Kauf des ehemaligen Hauptsitzes der Obwaldner Kantonalbank (OKB) an der Bahnhofstrasse in Sarnen im November 2018 hat die Firma Eberli Anlagen aus Sarnen auch das «Salzherrenhaus» mitgekauft. Dieses hat nun einen neuen Besitzer. Beni Burch aus Wilen will das historische Gebäude an zentraler wieder dem ursprünglichen Zweck als Wohnhaus zuführen.

Eberli kaufte die beiden Liegenschaften mit einer Gesamtgrösse von 6000 Quadratmetern damals der Kantonalbank ab. Seither habe man sich intensiv mit der künftigen Nutzung des historischen Gebäudes beschäftigt, teilt die Firma mit. «Wir freuen uns, dass es uns gelungen ist, mit Beni Burch einen lokalen Käufer für dieses an bester Lage im Sarner Dorfzentrum stehende Objekt zu finden», wird Alain Grossenbacher, CEO und Verwaltungsratspräsident der Sarner Eberli Gruppe, zitiert.

Anzahl Wohnungen steht noch nicht fest

Die künftige Nutzung des «Salzherrenhauses» stehe bereits fest. «Das Ladenlokal im Erdgeschoss lässt verschiedene Nutzungsmöglichkeiten zu und soll erhalten bleiben. In den drei Obergeschossen werden wieder Wohnungen geschaffen.» Dadurch werde «das stattliche, repräsentative Gebäude an prominenter und ortsbildprägender Lage wieder seinem Ursprung zugeführt.» Wie viele Wohnungen es letztlich geben wird, sei noch Gegenstand der eben erst angelaufenen Planung. Über den Kaufpreis haben die beiden Parteien Stillschweigen vereinbart.

Die Eberli Anlagen AG als Eigentümerin der ehemaligen OKB-Liegenschaft sei sich der grossen Bedeutung der bestehenden Gebäude für das Ortsbild Sarnens bewusst. Für Grossenbacher ist deshalb klar, «dass wir uns die notwendige Zeit für die Entwicklung eines nachhaltigen Projekts nehmen. Die nächsten Schritte wollen gut überlegt sein.»

Die OKB wird dieses Frühjahr das Grundstück an der Bahnhofstrasse räumen. Per 1. Mai geht die Liegenschaft an Eberli über.