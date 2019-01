In Alpnach gefasster mutmasslicher Einbrecher befragt Er versuchte im November mit einem gestohlenen Auto zu flüchten und wurde in Alpnach geschnappt. Nun gibt's weitere Details zum mutmasslichen Einbrecher.

Die Kantonspolizei Bern hat einen Mann ermittelt, welcher im Kanton Bern mutmasslich im vergangenen November an vier Einbruchdiebstählen in Einfamilienhäusern und Privatwohnungen im Kanton Bern beteiligt war, wie die Kantonspolizei Bern gestern mitteilte. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Der Wert des Diebesgutes beträgt etwa 6000 Franken, bei den Einbrüchen war ein Sachschaden von rund 17 000 Franken entstanden, heisst es weiter.

Die Kantonspolizei Obwalden fasste den Mann am 8. November des vergangenen Jahres in Alpnach, als er mit einem gestohlenen Auto unterwegs war, das sich nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei überschlug. Zwei weitere Personen konnten zu Fuss flüchten. (pd/map)