Obwalden In der Kollegi-Gärtnerei erwacht der Frühling In Sarnen bietet die Kollegi-Gärtnerei derzeit wieder ein breites Sortiment an saisonalen Pflanzen an.

Mitarbeiter Peter mit einigen Basilikumpflanzen. Bild: PD

Mit einem breiten Lächeln und voller Stolz bringt Peter die Basilikumpflanzen in die Gärtnerei, in der er selbst schon seit vielen Jahren arbeitet. Er ist in der Produktion von getrocknetem Obst und Gemüse tätig und auch das Pikieren von Gemüsesetzlingen und das Aussäen von Samen gehört zu seinen Arbeiten in der Gärtnerei. Neben ihm arbeiten rund 20 Mitarbeitende im Rahmen eines geschützten Arbeitsplatzes in der Gärtnerei der Stiftung Rütimattli.

Doch natürlich hat es nicht nur Basilikum. In der Kollegi-Gärtnerei gibt es eine grosse und vielseitige Auswahl an blühenden Pflanzen, heimischen und mediterranen Kräutersetzlingen, Frühlingsblumen und Gemüsesetzlingen. «Am Eröffnungstag des Frühlingszaubers waren besonders unsere selbstgezüchteten Setzlinge gefragt», erklärt Marco Herzog, Teamleiter der Gärtnerei. Die Kunden schätzen vor allem, dass bei der Obst- und Gemüseproduktion das Augenmerk vermehrt auf «alte Sorten» gelegt wird, die geschmacksintensiver und Schädlingsresistenter sind.

Begeistert waren die Kinder, die unter Anleitung mit dem kleinen Bagger Holzbalken stapeln konnten. Und gegen den Hunger gab es Wurst vom Grill und frische Salate aus Eigenanbau. «Wir sind sehr zufrieden, dass am ersten Tag so viele Kunden kamen und sich den Frühling für Balkon oder Garten mit nach Hause genommen haben. Die Rückmeldungen waren durchweg sehr positiv und wir freuen uns auf viele weitere Besucher unserer Frühlingszauber-Woche», sagt Marco Herzog. (pd/lur)