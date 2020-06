In Flüeli-Ranft wird über ein klimagerechteres Leben diskutiert Unter dem Motto «Setz dein Leben auf Klimakurs» werden im Zentrum Ranft Massnahmen für ein klimagerechteres Leben besprochen.

Klimastreik-Aktion in Zürich am 15. Mai 2020: An den Ranfter Klimagesprächen gibt Zoe Stadler Einblicke in die Klimabewegung Zürich. Alexandra Wey / KEYSTONE

(mah) Am Samstagnachmittag, 27. Juni, werden im Zentrum Ranft die Ranfter Klimagespräche zum zweiten Mal über die Bühne gehen: Die Themen sind vielseitig und setzen Akzente, die konkret von jedem Einzelnen umgesetzt werden können, also konkrete Massnahmen für ein klimagerechteres Leben. Kurzvorträge und eine Podiumsdiskussion, geleitet von Peter Cunz, vor seiner Pensionierung zuständig für internationale Bundesprojekte für Energieeffizienz, und Spiele mit Einblicken in ein Permakultur-Projekt runden die Gespräche ab. Der Abschluss der Tagung findet mit einem «Yeti-Hardcore-Elektro-Folk»-Konzert statt.

Wichtige Vertreter von Institutionen zeigen, wie die Teilnehmer auch agieren, statt nur diskutieren können. So zum Beispiel Zoe Stadler, Ingenieurin und wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Hochschule Rapperswil. Sie gründete vor zwei Jahren den Dachverband «Klimastadt Zürich», eine Plattform unterschiedlicher Vereine und Organisationen und Einzelpersonen, welche im Klimaschutz tätig sind.

Programm der Klimagespräche