In Sarnen und Engelberg treffen gregorianische Klänge auf moderne Kompositionen Die Konzertreihe «Tempus fluit – tempus fugit» mit Auftritten auch in Obwalden will Altes mit Neuem verbinden.

Das Albin Brun Quartett und das A-cappella-Ensemble Vocabular in Schola verbinden in ihren Konzerten unterschiedliche Empfindungen von Zeit. (Bild: Bild:PD)

(pd/fhe) Im Rahmen des Innerschweizer Kulturprojektes der Albert-Koechlin-Stiftung «Die andere Zeit» treffen im Konzertprogramm «Tempus fluit – Tempus fugit» («Die Zeit fliesst – die Zeit flieht») zwei ganz unterschiedliche Empfindungen von Zeit aufeinander. Schwerelos im Raum schwebende Klänge gregorianischer Choräle aus dem frühen Mittelalter verbinden sich mit Kompositionen und Improvisationen von Musikern aus dem Hier und Heute, ohne dass dabei Hip-Hop mit Gregorianik kombiniert wird.

Möglich machen diese Balance aus Alt und Neu das Albin Brun Quartett und das A-cappella-Ensemble Vocabular in Schola. Nach dem Konzert an den Stanser Musiktagen und neben Auftritten in der ganzen Zentralschweiz sind auch zwei Konzerte in Obwalden geplant.