Interview Experte zum Tiger-Absturz: «Meist handelt es sich um menschliches Versagen» Bei einem Trainingseinsatz ist ein Tiger-Kampfjet auf der Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden abgestürzt. Aviatikexperte Hansjörg Egger erklärt, wie solche Trainings ablaufen – und welche Absturzursachen im Vordergrund stehen.

Exklusiv für Abonnenten

Um zirka 9 Uhr am Mittwochmorgen nahm ein Training der Schweizer Luftwaffe ein abruptes Ende: Ein Tiger-F5-Kampfjet ist auf der Melchsee-Frutt im Kanton Obwalden abgestürzt. Der Pilot konnte sich mit dem Schleudersitz retten. Die Maschine war in Payerne gestartet und als Sparringpartner einer F/A-18 auf einem Trainingsflug. Die Tiger wurden in den 1970er- und 1980er-Jahren gebaut. Von den ursprünglich 98 Flugzeugen der Schweizer Luftwaffe werden heute noch 21 regelmässig geflogen.

21 Bilder 21 Bilder Die Absturzstelle auf der Melchsee-Frutt. Bild: Militärpolizei

Zum Unfallhergang ist bislang noch nichts bekannt. Eine erste Einschätzung gibt Aviatikexperte Hansjörg Egger (69) ab, ehemaliger Angehöriger der Schweizer Luftwaffe. Er sagt, welche Anzeichen für ein technisches Versagen sprechen und welche für ein menschliches Versagen. Und er erklärt, wie die Lufttrainings ablaufen.

Der Tiger-Kampfjet war gemäss Luftwaffe als Sparringpartner einer F/A-18 in der Luft. Was muss man sich darunter vorstellen?

Hansjörg Egger, Aviatikexperte und ehemaliger Angehöriger der Luftwaffe. PD

Hansjörg Egger: Die Tiger sind sehr alte Flugzeuge, da von einem Kampfjet zu reden, ist schon fast übertrieben. Es sind Auslaufmodelle, die nur noch als Trainingspartner eingesetzt werden. Sie sind als Zielflugzeug in der Luft, der Pilot der F/-18 versucht sie aus einiger Distanz zu fokussieren. Das sind also keine eigentlichen Luftkämpfe. Deshalb gehe ich auch nicht davon aus, dass es aufgrund einer Luftkampfsituation zu einer brenzligen Situation kam.

Was könnte dann zum Absturz geführt haben?

Der Tiger könnte ein technisches Problem gehabt haben. Das Flugzeug stammt aus den 1970er/80er-Jahren. Schon viele Maschinen mussten aus technischen Gründen ausgemustert werden, beispielsweise wegen Haarrissen. Daher ist ein technisches Problem nicht auszuschliessen, obwohl ganz allgemein die meisten Abstürze auf menschliches Versagen zurückzuführen sind. So war das beispielsweise beim Absturz der Ju-52 am Piz Segnas. Viele vermuteten zuerst ein technisches Problem, weil die Ju-52 ein sehr altes Flugzeug ist. Schliesslich zeigte sich aber, dass ein Fehlverhalten der Piloten zum Absturz führte.

Menschliches Versagen würde wohl bedeuten, dass der Pilot zu nah am Terrain geflogen ist?

Es könnte eine Fehleinschätzung gewesen sein: Die Maschine ist zu tief, um eine Krete zu überfliegen. Genauso gut kann der Grund in einem technischen Versagen zu suchen sein. Zum Beispiel einem Triebwerksausfall, einem sogenannten Flame out. Ein solcher kann technisch bedingt sein oder durch zu abrupte Flugmanöver herbeigeführt werden, wie das in der Vergangenheit auch schon passiert ist. Aber das ist alles Spekulation. Man kann davon ausgehen, dass der Vorfall lückenlos aufgeklärt wird.

Der Pilot hat den Schleudersitz benutzt. Was geht in einer solchen Situation ab?

Das ist eine extreme Belastung für den Körper, speziell für die Wirbelsäule. Für kurze Zeit ist der Pilot dem 15- bis 20-fachen Körpergewicht ausgesetzt (15 bis 20 g). Lustig ist das auf keinen Fall, doch wenn alles gut geht, kommt der Pilot unversehrt heraus.

Wann zieht der Pilot den Schleudersitz?

Die Piloten versuchen so lange wie möglich, die Situation unter Kontrolle zu bringen oder den Flieger an einen Ort zu lenken, wo er keinen Schaden anrichten kann. Bei Geschwindigkeiten von 800 Kilometern und mehr pro Stunde geht es um Sekundenbruchteile. Leider ziehen viele Piloten den Schleudersitz zu spät beim Versuch, das Flugzeug zu retten. Das hat dann meistens tödliche Verletzungen zur Folge. Wenn ich die Fotos vom Absturz betrachte, würde ich nicht von einem «kontrollierten Absturz» sprechen. Der Pilot hatte gerade noch Zeit, rechtzeitig abzuspringen.