Interview Warum akzeptieren die Titlisbahnen die Maskendispens nicht? Der Chef nimmt Stellung Auch bei den Titlisbahnen herrscht Maskenpflicht – ohne Ausnahme. Sonst wird man nicht in die Bahn gelassen, trotz Maskendispens. Darüber beklagte sich jüngst ein Paar in unserer Zeitung. Norbert Patt, CEO der Titlisbahnen, nimmt Stellung.

CEO Norbert Patt vor dem Eingang der Titlis-Bahnen.

Bilder: PD / Urs Flüeler, Keystone, Bearbeitung: rem

Warum akzeptieren Sie keine Maskendispens, wenn ein ärztliches Attest vorliegt?

Norbert Patt: Wir gewichten die Sicherheit unserer Gäste und auch unserer Mitarbeitenden höher als individuelle Freizeitbedürfnisse. Der Umgang mit einer Maskendispens wäre bei unseren Mitarbeitern auch mit viel Aufwand verbunden und im laufenden Betrieb kaum zu organisieren. Im Gespräch mit Kollegen aus der Branche stelle ich fest, dass es auch andere Bergbahnen ähnlich handhaben mit der Umsetzung und Durchsetzung der Maskenpflicht.

Wie kommt das bei den Gästen an?

Wir dürfen erfreut feststellen, dass sich 99,9 Prozent der Gäste an die Maskenpflicht halten. Und in den wenigen Fällen, wo sie keine Maske anhaben, genügt die freundliche Aufforderung unserer Mitarbeiter, diese anzuziehen. Es ist das erste Mal, dass sich jemand darüber beklagt, dass wir die Maskendispens nicht akzeptieren.



Kritisiert wird auch, warum die Titlisbahnen auf ihrer Website nicht kommunizieren, dass Maskendispensen nicht anerkannt werden.

Wir kommunizieren klar, dass in und auf unseren Transportanlagen, in den Stationsgebäuden und in den Anstehbereichen Maskenpflicht gilt, dies gemäss unserem genehmigten Schutzkonzept. Da wir zuvor noch nie Reaktionen zu unserer Handhabe hatten, schenkten wir dem bisher zu wenig Aufmerksamkeit. Aber wir überlegen uns, künftig explizit auf unserer Website darauf hinzuweisen, dass wir Gäste mit Maskendispens nicht transportieren.