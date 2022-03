Obwalden Ja zu Kredit für den Blattibach Der Kantonsrat genehmigte den Kantonsanteil für den Hochwasserschutz für den Bach in Sarnen.

Der Kantonsrat hat am Donnerstag einstimmig einen Kredit für das Hochwasserschutzprojekt Blattibach genehmigt. Das Projekt hat der Kanton Obwalden zusammen mit der Gemeinde Sarnen erarbeitet.

Eine der stark beschädigten Stellen am Blattibach, wo Sofortmassnahmen ergriffen werden mussten. Bild: Romano Cuonz (Sarnen, 6. September 2016)

Im Juni 2016 hatte ein starkes Gewitter zahlreiche Schutzbauten im Blattibach beschädigt. Die durch die intensiven Niederschläge verursachten hohen Abflüsse beschädigten laut dem Bericht ans Parlament zahlreiche Schutzbauten im Blattibach und es entstanden Übersarungen im Siedlungsgebiet Goldmatt/Ziegelhüttenmatte und der landwirtschaftlichen Fläche Müliberg.

2017 wurde die Sohle mit Betonkastensperren stabilisiert. Dies sollte verhindern, dass bei einem neuerlichen Ereignis die noch vorhandenen Verbauungen zerstört würden. Die Einwohnergemeinde Sarnen hat diese Instandsetzungsarbeiten als vorgezogene Massnahme vorfinanziert.

In einem nächsten Schritt sollen nun die Massnahmen im 350 Meter langen Bachabschnitt zwischen der Giglenstrasse und der Mündung in den Sarnersee realisiert werden.

Unterstützung von allen Fraktionen

Die Kosten für das Hochwasserschutzprojekt Blattibach von rund 5 Millionen werden von Bund, Kanton und der Gemeinde Sarnen gemeinsam getragen. Der Bund beteiligt sich in Abhängigkeit der erbrachten Mehrleistungen und dem abgestuften Schwerfinanzierungsbeitrag zwischen 35 und 65 Prozent an den Kosten. Je nach Kostenbeteiligung des Bundes wird der Kantonsbeitrag zwischen 21,5 Prozent und 30 Prozent ausfallen, was einem Betrag zwischen rund 1 und 1,5 Millionen Franken entspricht.

Sämtliche Fraktionen standen hinter dem Geschäft. Marcel Durrer (SVP, Alpnach) sagte, die Bäche würden in Obwalden immer wieder Sorgen bereiten. Er hoffe auf einen möglichst hohen Beitrag des Bundes.

Joe Vogler (CSP, Lungern) betonte, das Projekt sei ein guter Kompromiss zwischen Hochwasserschutz, Renaturierung und Beanspruchung von Kulturland.