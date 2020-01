Jazz-Leckerbissen in Alpnach Die Chestnut Voices treten im «Pfistern Up» auf.

Die Jazz-Sängerinnen der Chestnut Voices. Bild: PD

(fhe) Am Sonntag, 2. Februar, um 17 Uhr steht im «Pfistern Up» Jazz auf dem Programm. Die neun Sängerinnen der Chestnut Voices präsentieren unter der Leitung von Regula Schneider ein spannendes Programm nicht nur für Jazz-Liebhaber. In der Band spielen unter anderem der in Obwalden wohnhafte Nik Rindlisbacher (Klavier) sowie der bekannte Berner Trompeter Lukas Thöni. Vier lokale Nachwuchssängerinnen bereichern das Konzert. Der Eintritt ist frei, Türkollekte.