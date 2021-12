Jubla Das traditionelle Ranfttreffen ist wegen Corona abgesagt Das traditionelle Treffen in Flüeli-Ranft der Jungwacht Blauring Schweiz Jubla, ist abgesagt. Aufgrund der Corona-Pandemie habe man entschieden, den Anlass vom Wochenende vor Weihnachten nicht durchzuführen, sondern das vorbereitete Programm aufs kommende Jahr zu verschieben.

Das traditionelle Ranfttreffen ist abgesagt. Bild: Jungwacht Blauring Schweiz

Die Lage rund um die Corona-Pandemie verschlechtert sich von Tag zu Tag. Dem fällt nun auch der Traditionsanlass «Ranfttreffen» der Jubla Schweiz zum Opfer, wie PilatusToday schreibt. «Als Jugendverband sehen wir uns darin verpflichtet, Verantwortung zu übernehmen», heisst es auf der Internetseite der Jubla. Auch wenn die rechtlichen Grundlagen es zulassen würden, hätte man sich für eine Absage entschieden. Beim Ranfttreffen kommen jährlich knapp 1’000 Menschen aus unterschiedlichen Regionen und Altersklassen zusammen. Das sei ein zu grosses Risiko.

«Die Absage fällt sämtlichen Beteiligten nicht einfach und geht mit grosser Enttäuschung einher – wurde doch viel Herzblut in die Vorbereitungen gesteckt», heisst es weiter. Auch die Jugendlichen sind enttäuscht über die Absage. «Das bestätigen auch die Rückmeldungen, die wir in der kurzen Zeit erhalten haben. Das Ranfttreffen war schon immer ein wichtiger und denkwürdiger Anlass», erklärt Esther Burri, Projektleiterin Ranfttreffen. Das Ranfttreffen in Flüeli-Ranft soll im Winter 2022 nachgeholt werden.

Bereits im letzten Jahr, konnte der Traditionsevent der Jungwacht Blauring Schweiz nicht wie gewohnt stattfinden. Damals setzte man auf eine digitale Lösung. Seit über 40 Jahren versammelt das Ranfttreffen am Wochenende vor Weihnachten rund 1’000 Jugendliche und junge Erwachsene zu einem spirituellen Erlebnis. Herzstück ist die gemeinsame Wanderung von Sarnen oder Sachseln nach Flüeli-Ranft, die nach Mitternacht in einer Feier im Lichtermeer gipfelt. (red)