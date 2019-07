Jungschwinger steigen auf dem Brünig in die Hosen Am 20. Juli findet auf dem Brünig der Bernische Nachwuchsschwingertag statt – auch Lungerer sind eingeladen.

Auf dem Brünig schwingen heuer auch Nachwuchsschwinger. (Bild: Robert Hess, 30. Juli 2017)

(pd/mst) Die Schwingersektion Hasliberg organisiert dieses Jahr den Bernisch Kantonalen Nachwuchsschwingertag. Der Wettkampf findet am Samstag, 20. Juli, in der Brünigarena statt. Also dort, wo am Wochenende darauf die «Grossen» am legendären Brünigschwinget in die Hosen steigen. Am Anlass der Jungen schwingen heuer laut einer Mitteilung des Organisationskomitees die 150 besten Berner Nachwuchsschwinger (13- bis 17-jährig) und 20 Gästeschwinger von der Schwingersektion Lungern und vom Schwingklub Ottenberg mit.)

Diese Gästeauswahl hat ihre Gründe: Seit Jahren pflegt die Schwingersektion Hasliberg gemäss dem OK eine gute Beziehung mit den Nachbarn der Schwingersektion Lungern. Dass der Schwingklub Ottenberg eingeladen wurde, ist ebenfalls auf eine freundschaftliche Beziehung zurückzuführen. Die Thurgauer Schwinger absolvieren seit über 20 Jahren ihr jährliches Trainingslager im Haslital/Brienz.

Zeitpunkt bewusst gewählt

Die organisierende Schwingersektion Hasliberg organisiert zudem jedes Jahr mit den Ob- und Nidwaldner Schwingerverband, den traditionellen Brünigschwinget. Dass der Berner Kantonale Nachwuchsschwingertag eine Woche vor dem Brünigschwinget stattfindet, ist laut den Organisatoren bewusst gewählt. So könne das Sägemehl und auch das Festinventar gemeinsam genutzt werden.

Parkplätze auf der Brünig-Passhöhe sind wie immer beschränkt vorhanden. Daher bitten die Organisatoren die Besucher, wenn möglich mit dem öffent­lichen Verkehr anzureisen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 8 Franken, Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre erhalten gratis Zutritt zum Wettkampf.