Corona-Pandmie Juso Obwalden ist beunruhigt über die Corona-Situation In Zusammenhang mit den Todesfällen im Altersheim Giswil fordert die Jungpartei den Rücktritt des Geschäftsleiters und des Stiftungsratspräsidenten.

In den letzten Tagen hätten sich die Ereignisse rund um die epidemiologische Lage in Obwalden überschlagen und der Kanton sei über Nacht zum Gespött der Nation geworden, schreibt die Juso Obwalden in einer Mitteilung. So sei die Impfkampagne in Obwalden erstaunlich schlecht unterwegs, es sei zu tragischen Todesfällen im Giswiler Altersheim gekommen und die «Freiheitstrychler» und andere Schwurblerinnen und Schwurbler seien durch den Kanton gezogen. Solche Bewegungen seien in Obwalden nicht willkommen.

Die Jungpartei fordert die sofortige Aufklärung der Todesfälle im Altersheim sowie die Rücktritte von Geschäftsleiter und Stiftungsratspräsident.

Die Juso Obwalden sei enttäuscht von der Corona-Politik der Obwaldner Regierung und beunruhigt von den aktuellen Entwicklungen, so die Mitteilung weiter.

Gesundheitsdirektorin Maya Büchi scheine den Ernst der Lage zu ignorieren. Auf die Eigenverantwortung von Heimleitenden zu setzen, funktioniere anscheinend nicht. Dennoch sehe Büchi keinen Handlungsbedarf. (pd/mu)