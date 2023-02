Justiz Mann aus Obwalden soll in Österreich über zehn Kinder missbraucht haben – Staatsanwaltschaft prüft Akten auf Delikte im Heimatkanton Ein junger Mann ist von einem Strafgericht in Österreich wegen sexueller Handlungen mit Minderjährigen verurteilt worden. Nun befinde er sich unter Auflagen auf freiem Fuss und sei wieder in der Schweiz.

Wegen sexueller Handlungen mit Kindern ist ein Mann aus Obwalden laut Medienberichten in Österreich verurteilt worden. Dort hätte er die Schweizer Freiheitstrychler bekannt machen sollen, wie der «Blick» schreibt. Er habe sich im Zeitraum von November 2021 bis März 2022 in der Steiermark und in Niederösterreich aufgehalten und dort immer wieder Buben im Alter von zehn bis zwölf Jahren angesprochen, schreibt das Onlineportal meinbezirk.at.

Manche von ihnen habe er in Hotels oder an andere Orte locken können, wo er ihnen Geld für sexuelle Handlungen angeboten habe. Mit einem der über zehn Kinder soll es zum Beischlaf gekommen sein, schreibt das Onlineportal weiter. Der Mann leide an einer «paranoiden Schizophrenie mit Wahnvorstellungen». Auch in Deutschland und der Schweiz werde wegen gleicher Delikte gegen den Mann ermittelt.

In Obwalden läuft noch kein Verfahren

Vor dem österreichischen Strafgericht habe sich der Mann zu einer Hormontherapie verpflichtet, die ihn von weiteren Taten im Bereich der Pädophilie abhalten soll. Da er bei Fortführung der Behandlung nicht mehr gefährlich sei, habe ihn das Gericht auf freien Fuss gesetzt. Dies unter der Auflage, sich alle drei Monate eine solche Spritze verabreichen und psychotherapeutisch behandeln zu lassen. Seinen Wohnsitz müsse er zudem bei den Eltern haben. Das Urteil sei noch nicht rechtskräftig.

Gemäss «Blick» befindet sich der Mann nun in der Schweiz. Als letztes habe er in Obwalden gewohnt. Ein Strafverfahren wegen Sexualdelikten ist gegen den Mann zumindest hier nicht eröffnet worden, wie es bei der Staatsanwaltschaft Obwalden auf Anfrage der «Obwaldner Zeitung» heisst. Man habe aber Akten der österreichischen Behörden zum besagten Fall vom Bundesamt für Justiz weitergeleitet bekommen. «Diese gilt es vorerst zu sichten.»