Kägiswil 16 Jahre jung und schon Geschäftsführer: Luc Prinsen will mit Ananas-Eistee viral gehen Luc Prinsen hat eine Vision. In nicht allzu ferner Zukunft sollen seine Getränke in den Läden aller Welt erhältlich sein. Dafür hat der 16-Jährige eine eigene Firma gegründet.

An einem heissen Sommertag wurde Luc Prinsen durch seine Not erfinderisch. Es war Sonntag, die Läden waren geschlossen und Prinsen wurde von der unstillbaren Lust auf einen kühlen Eistee geplagt. Also schnappte er sich eine in der Küche liegende Ananas und zauberte daraus ein Getränk. Es war die Geburtsstunde des FreasyTea – auch wenn Prinsen das zu diesem Zeitpunkt selbst noch gar nicht wusste.

Luc Prinsen ist mit 16 Jahren schon Geschäftsführer. Über die Firma Prinsen Industries vertreibt er den Ananas-Eistee FreasyTea. Bild: PD

«Stop saying, start doing», ist Prinsens Leitspruch. «Schon mit 13 Jahren wollte ich meine eigene Firma gründen. Damals habe ich aber mehr geredet, als wirklich etwas gemacht», sagt er. Sein Motto hat der Kägiswiler im Dezember 2021 in die Tat umgesetzt. Er gründete die Einzelfirma Prinsen Industries und vertreibt darüber seinen eigens hergestellten Ananas-Eistee. Herstellung, Verkauf, Buchhaltung, Marketing: All das macht Prinsen selbst. Mit gerade mal 16 Jahren.

Er arbeitet auch am Wochenende

«Ich war schon als kleines Kind an der Wirtschaft interessiert», so Prinsen. Das Know-how für die Firmengründung eignet er sich bereits seit dem Alter von 13 Jahren mittels Internetrecherchen an. Nach dem abgeschlossenen Kurzzeitgymnasium begann er mit der Wirtschaftsmittelschule (WMS), brach diese nach dem ersten Jahr jedoch ab. Und weil ihm kein Beruf so wirklich zusagte, entschied er sich dazu, eine eigene Firma zu gründen. «Ich wollte etwas machen, das mir wirklich gefällt und das mich nicht langweilt», sagt Prinsen.

Nun arbeitet er neun bis zehn Stunden täglich für seine Firma, selbst an den Wochenenden schont er sich kaum. Die Produktionskosten kann er mit dem Verkauf des FreasyTea bereits decken, doch danach wird es eng: Das Geld für die Vermarktung muss sich Prinsen noch dazuverdienen. Dafür schmeisst er zu Hause in Kägiswil den Haushalt: «Ich koche, mache die Wäsche und putze», so Prinsen. Das Geld, das er dafür von seinen Eltern erhält, fliesst direkt in sein Unternehmen. «Auch das, was ich zu Weihnachten bekommen habe, investierte ich direkt in die Firma.»

Die Eltern des jungen Geschäftsführers waren anfangs skeptisch. «Sie fragten sich, wie das denn in Zukunft aussehen würde, ob ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen könne.» Dafür muss die Firma wachsen – und das soll sie. Ziel des Jungunternehmers ist es, bald täglich an die 3000 Flaschen Ananas-Eistee zu produzieren. Dafür reicht der Platz in der elterlichen Küche jedoch nicht aus. «Ich möchte mir mehrere Maschinen kaufen und einen Raum mieten», so Prinsen. Dafür braucht er Geld – mindestens 1500 Franken. Geld, das er zurzeit nicht hat. Aber der junge Mann weiss sich zu helfen: «Ich habe deshalb ein Crowdfunding gestartet.»

Prinsen sieht sich als erfolgreicher Geschäftsmann

Laut Prinsen ist sein Eistee einer der gesündesten auf dem Markt. «Die Ananas presse ich nicht mehr selbst aus, sondern bestelle ein Konzentrat aus Italien», sagt er. Hinzu kommen Orangensaftkonzentrat vom selben Hersteller, Zitronensäure, Süssungsmittel und Schwarztee. Sein Traum ist es, dass der FreasyTea und andere Getränke, die bei Prinsen Industries hergestellt werden, irgendwann auch in den Ladenregalen anderer Länder stehen. Doch zuerst konzentriert sich Prinsen auf den Verkaufsstandort Schweiz.

In ein paar Jahren sieht sich der junge Geschäftsmann in einem Büro. Er hat mehrere Angestellte, die verschiedene gesunde Getränke produzieren und seine Firma expandiert weiter. Dabei ist ihm wichtig, seinen Leitspruch «Stop saying, start doing» zu verbreiten. Prinsen sagt: «Ich möchte die Menschen dazu bringen, ihre Ziele zu verfolgen und daran zu arbeiten.» So, wie er es schon mit seinen 16 Jahren tut.