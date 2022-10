Kägiswil Kunst, die mehr sagt als eine Stimme Der Kulturraum Kägiswil präsentiert Obwaldner Kunst. Kurt Imfeld, Sepp Imfeld und Toni Halter haben Wurzeln im oberen Kantonsteil.

Der Kulturraum Kägiswil präsentiert drei Obwaldner Künstler: (von links) Sepp Imfeld, Kurt Imfeld und Toni Halter. Bild: Romano Cuonz (Kägiswil, 14.10.2022)

Im Kulturraum Kägiswil bieten Yvonne Gnos und Elisabeth Hartmann Obwaldner Kunstschaffenden gerne Gelegenheit zu Werkschauen. Man könnte es auch so sagen: Die beiden Ausstellungsräume sind längst zu einer grosszügigen Nische für Künstlerinnen und Künstler geworden, deren Werke man in andern Galerien eher selten zu Gesicht bekommt. Jedenfalls gilt dies für den virtuosen Landschaftsfotografen Sepp Imfeld und für den Maler und Bildhauer Kurt Imfeld. Die beiden, mit Wurzeln in Lungern, waren in andern Berufen tätig. Kunst blieb für sie eine Freizeitbeschäftigung.

Fixierte Augenblicke und dreidimensionale Malereien

Beeindruckende Landschaftsfotografie von Sepp Imfeld. Bild: Romano Cuonz (Kägiswil, 14.10.2022)

Der Fotograf Sepp Imfeld, ein pensionierter Unternehmer, sagt von sich: «Das Fixieren eines Augenblicks, eines Blickwinkels, einer bestimmten Stimmung in freier Natur fasziniert mich.» Betrachtet man die schwarz-weissen und farbigen Fotografien, die Sepp Imfeld im Kulturraum Kägiswil zeigt, geniesst man noch intakte Gebirgslandschaften. Kunstvoll festgehalten, mit ihrem gewaltigen Panorama oder auch in der Gestalt eines zerbrechlich feinen Schmetterlings. Gute Bilder, so Imfeld, würden meist dann entstehen, wenn er zeit- und ziellos auf Fotopirsch sei. Der Lungerer verfügt als Fotograf zweifellos über künstlerische Fähigkeiten. Dies beweisen zwei eindrückliche Bildbände und zahlreiche grossformatige Kalender, die er seit Jahren für «von Ah Druck» gestaltet.

Kurt Imfeld, ein gelernter Koch und grafischer Gestalter von zahlreichen Büchern, erlitt mit 44 einen Hirnschlag. Dabei wurde er halbseitig gelähmt. Auch seine Sprachfähigkeit ging verloren. Fast unvorstellbar, welch gewaltige Werke er allein mit seiner linken Hand noch immer zu schaffen vermag! In der Galerie präsentiert er eine Reihe abstrakter, teils dreidimensionaler Malereien. Diese faszinieren mit Vielfältigkeit. Skurrile Formen und eine dezente Farbgebung ziehen einen in den Bann. Zur Schau stellt der Künstler auch Skulpturen aus Speckstein. Mit seiner Kunst sagt Imfeld all das, was er mit seiner Stimme nicht mehr zu sagen vermag. Man ahnt, was im Innern eines Menschen vorgeht, der einen Teil seiner Fähigkeiten verloren hat und sich mit den ihm verbleibenden umso mehr zur Wehr setzt.

Abstrakte Kunst von Kurt Imfeld. Bild: Romano Cuonz (Kägiswil, 14.10.2022)

Objekte sollen mit Ort verbunden sein

Der Giswiler Bildhauer und Raumgestalter Toni Halter hat ursprünglich Spengler und Dachdecker gelernt. Ihn aber darf man längst nicht mehr als Hobbykünstler bezeichnen. Mit minutiös geplanten, kreativen und handwerklich sorgsam ausgeführten Raumgestaltungen hat er Bekanntheit über die Schweizer Grenzen hinaus erlangt. Heute ist Kunst sein Hauptberuf. Ein Beleg für sein Können ist der «Visionsweg» im deutschen Kloster Heiligkreuztal, den er 2017 nach Alois Spichtigs Tod selbstständig fertigstellte. Auch die Stoffbahnen «Visionen» in der Sachsler Kirche brachten ihm Anerkennung. «Ich versuche Objekte zu schaffen, die mit ihrem Ort eng verbunden, und für ihn einzigartig sind», so Halter.

Bildvariation zum Thema «Sternenkinder» von Toni Halter. Bild: Romano Cuonz (Kägiswil, 14.10.2022)

Dies tut er auch in Kägiswil. Unter anderem mit der malerischen Skulptur «Sternenkinder». Zum mystisch mit zahllosen Sternen versehenen Nachthimmel kommen Einzelbilder von Sternen. Die Arbeit ist eine Ergänzung zu einer eindrücklichen Marmorplastik, die Halter für das Kindergrab auf dem Friedhof Sachseln erarbeitet hat. Diese enthält einen vergoldeten Stern aus Edelstahl, durch den einmal im Jahr die Sonne scheint. Dabei bildet sie ihn auf der Platte gegenüber ab. Der Kulturraum Kägiswil ist, einmal mehr, einen Besuch wert.