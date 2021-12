Kägiswil Stammkundschaft bis in die USA und Kanada Die Firma Albert Bauprodukte GmbH in Kägiswil feiert ihr 25-Jahr-Jubiläum. Der Firmengründer Andreas Albert kann auf eine erfolgreiche Firmengeschichte zurückblicken.

Firmengründer Andreas Albert mit Sohn Ilay vor einem mit Bauprodukten beladenen Schiffscontainer. Bild: PD (Kägiswil, 10. November 2021)

Jede Woche verschifft die Kägiswiler Firma Albert GmbH ein bis zwei Schiffscontainer an Adressen in den USA oder in Kanada. Sechs bis acht Wochen später können die Kunden in Übersee die Ladungen aus Kägiswil mit ausgewählten Bauprodukten, wie zum Beispiel Klebstoffe oder Folien für die Holzbau- und Parkett-Branche, in Empfang nehmen.

«Hergestellt werden diese Produkte im EU-Raum», berichtet der 56-jährige Firmeninhaber Andreas (Andy) Albert. Vom jeweiligen Produktionsstandort wird die Ware zur Weiterbearbeitung und Auslieferung ins Lager Kägiswil transportiert.

35 Prozent Export-Anteil

«Unsere Hauptabnehmer sind zwar immer noch Schweizer Firmen, doch der Exportbereich hat sich in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt und macht heute bereits rund 35 Prozent des Umsatzes aus», erklärt Unternehmer Andy Albert. «Besonders das Amerika-Geschäft läuft immer besser», ergänzt er. «Wir liefern jede Woche ein bis zwei 40-Fuss-high-cube-Container nach Nordamerika und Kanada.» Die Container werden mit Lastenzügen oder mit der Bahn vom Firmenstandort an der Galileo-Strasse in Kägiswil zum Hafen von Antwerpen transportiert, wo sie zur Reise nach Amerika verschifft werden.

Die Transporte nach Übersee werden von Kägiswil aus organisiert. «In diesem besonderen Jahr war dies nicht immer einfach», berichtet Albert. «Herausforderungen wie Container-Mangel, Lieferungsverzögerungen und Preiserhöhungen galt es anzupacken.» Zusammen mit seinem Team blickt der Unternehmer «aber optimistisch und mit Zuversicht in die Zukunft.»

Ein Blick in die Firmengeschichte

In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Firma Albert Bauprodukte GmbH von einem Einmann-Betrieb zu einem erfolgreichen Unternehmen mit 16 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Der gelernte Landwirt Andy Albert startete seinen Betrieb 1996 in einer alten Werkstatt in Alpnachstad «ohne Produkte oder Kunden», blickt er zurück. «Vorhanden waren lediglich eine Handelsvertretung für Klebebänder sowie gute Kontakte zur Baubranche, die ich während zehn Jahren als Verkaufsleiter und im Aussendienst aufgebaut hatte», so der Firmengründer weiter. Auf dieser Grundlage sowie Kontakten zu internationalen Produzenten «gelang es mir, in kurzer Zeit, ein eigenes Sortiment für die Holzbau- und Parkett-Branche zusammenzustellen und damit einen erfolgreichen Handel aufzubauen». Ihm zur Seite stand damals lediglich eine Teilzeitmitarbeiterin im Bürobereich. «Die Tage waren lang», so Albert. Auf den täglichen Aussendienst folgte am Abend die Arbeit im Lager. Die Produkte mussten kommissioniert und lieferbereit gemacht werden, damit ein Speditionspartner die Paletten am folgenden Tag abholen konnte.

Harte Jahre bis zum Erfolg

«Die Anfangsjahre waren hart, doch der grosse Einsatz lohnte sich», zieht Andy Albert im Jubiläumsjahr Bilanz. Die Räumlichkeiten in Alpnachstad erwiesen sich bald einmal als zu klein, sodass die Firma 2003 im Gebiet Kreuzstrasse in Kägiswil einen Neubau realisierte. Auf dem Areal des ehemaligen Restaurants Kreuzstrasse wurden später weitere Lagermöglichkeiten geschaffen. «Mit innovativen Eigenmarken haben wir uns in den vergangenen 25 Jahren zu einem verlässlichen Partner entwickelt», ist Unternehmer Andy Albert überzeugt. Wegen der Pandemie konnte das Jubiläum im Herbst nur in kleinem Rahmen unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefeiert werden.