Kägiswil Wichtige Verkehrsverbindung ist wieder intakt: Die neue Brücke hat 60 Tonnen Nutzlast Der Ersatzbau der Brücke Bahnhofstrasse in Kägiswil ist nun für den Verkehr geöffnet. Das Projekt kostet rund 1,84 Millionen Franken.

Seit Donnerstagnachmittag ist die neue Brücke in Kägiswil für den Verkehr geöffnet. Bild: Robert Hess (Kägiswil, 23. Dezember 2021)

Am Nachmittag vom 23. Dezember konnte die neue Brücke Bahnhofstrasse über die Sarneraa in Kägiswil nach einer feierlichen Einweihung dem Verkehr übergeben werden. Die wichtige Verbindung zur Erschliessung der Industriegebiete Chernmatt und Sarnen Nord von Alpnach her, die auch Teil der Veloroute 703 ist, war seit Anfang September gesperrt. Der Ersatzneubau der Brücke Bahnhofstrasse ist ein gemeinsames Projekt des Kantons Obwalden und der Einwohnergemeinde Sarnen. Die Gesamtkosten wurden auf 1,84 Millionen Franken veranschlagt.

Neu mit einer Nutzlast von 60 Tonnen

«Täglich fahren rund 2800 Fahrzeuge über diese Brücke und in Zukunft werden es einige mehr sein, da sie nun wieder ohne Gewichtsbeschränkung befahrbar ist», sagte Baudirektor Josef Hess an der gestrigen Einweihung und Eröffnung des Bauwerkes. Die bisherige maximale Nutzlast von 22 Tonnen ist mit dem Neubau auf maximal 60 Tonnen erhöht worden.

Seit der Genehmigung des Objektkredites durch den Kantonsrat bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücke seien lediglich sechseinhalb Monate verstrichen, sagte Baudirektor Josef Hess gestern vor den Vertretern der Bauherrschaft, der Bauleitung und der beteiligten Unternehmungen. «Dem guten Zusammenspiel dieser Partner ist die rasche und zielstrebige Realisierung des Projektes zu verdanken.» Bis Ende März 2022 seien alle Hauptarbeiten bis auf den Deckbelag abgeschlossen. «Das Bauwerk ist ein ausgezeichnetes Beispiel dafür, was Obwaldner Unternehmen zu leisten im Stande sind», lobte Regierungsrat Hess.

Die Brücke hat hohe Symbolkraft

Sichtlich Freude am gelungenen Betonwerk hatte der frühere Baufachmann und heutige Sarner Pfarrer Bernhard Willi. Er segnete das Werk ein und meinte, eine Brücke habe grosse Symbolkraft in Sinne von «Verbindungen schaffen» und «Wege öffnen».

Die neue Brücke über die Sarneraa ist 19,3 Meter lang und 11,6 Meter breit. Sie ist aus Stahlbeton konzipiert. Zwei markante Betonbrüstungen, die dem Betrachter sofort auffallen, bilden das obenliegende Haupttragesystem, an welches die Brückenplatte aufgehängt ist. Die Brücke ist so konstruiert, dass sie – gemäss dem Projekt Hochwassersicherheit Sarneraatal – über die Kote eines 100-jährlichen Hochwassers der Sarneraa liegt.

Die rund 410 Tonnen schwere Betonkonstruktion ist im Uferbereich neben der Bahnhofstrasse vorfabriziert worden. Mit einem Schwerlast-Raupenkran ist sie vor rund einem Monat in einer spektakulären nächtlichen Aktion in die definitive Lage eingesetzt worden (wir berichteten). Mit dieser besonderen Brückenkonstruktion konnte die Sperrdauer dieses Überganges über die Sarneraa auf dreieinhalb Monate, von Anfang September bis Weihnachten, reduziert werden. Während der Bauzeit ist der Verkehr über die Sarner Nordstrasse umgeleitet worden.