Kägiswiler Bike-Laden klimaneutral Der Bikeshop Fusion World hat seit kurzem die Anerkennung als klimaneutraler Betrieb.

(pd/mvr) Gründer und Inhaber Paddy Matter lebe auch privat nachhaltig und habe den Zertifikatsantrag aus privaten Mitteln bezahlt, heisst es in einer Mitteilung. Sein Laden kompensiere in einem Jahr 60 Tonnen CO2. So viel würden fünf Mitarbeiter samt Chef im Schnitt produzieren. Die Kompensation erfolge via Carbon Consulting in Sarnen, welche weltweit Projekte betreut, etwa einen Windmühlenpark in der Türkei.