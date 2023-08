Kanton Obwalden 63-jähriger Solothurner stirbt bei Unfall in Giswil Am Donnerstagabend verstarb ein Motorradfahrer unterhalb der Mörlialp in Giswil. Die Unfallursache ist noch unbekannt.

Das Motorrad erlitt Totalschaden. Bild: Kantonspolizei Obwalden

In Giswil ist am Donnerstagabend ein Motorradfahrer ums Leben gekommen. Der 63-Jährige war kurz nach 19 Uhr auf der Panoramastrasse in Richtung Sörenberg unterwegs, als er in einer Linkskurve unterhalb der Mörlialp die Herrschaft über sein Motorrad verlor. Das schreibt die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung.

Der im Kanton Solothurn wohnhafte Mann stürzte in ein angrenzendes Waldstück, wobei er sich tödliche Verletzungen zuzog. Er verstarb noch auf der Unfallstelle. Im Einsatz waren die Rega und der Rettungsdienst sowie die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Obwalden. Das Motorrad, welches einen Totalschaden erlitt, wurde geborgen. Die Unfallursache wird noch untersucht. (mha)