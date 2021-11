Kanton Obwalden Grundlage für Gespräche mit Verbundpartnern erarbeitet Der Regierungsrat will die Voraussetzungen für eine zukunftsfähige Lösung am Kantonsspital schaffen. Als Ausgangslage sind verschiedene Modelle erarbeitet worden.

Der Bettentrakt des Kantonsspitals Obwalden. Bild: PD

Das Kantonsspital Obwalden (KSOW) sei – zusammen mit den Hausärzten – das Rückgrat der medizinischen Versorgung im Kanton Obwalden. Die Leistungen des Spitals würden von Patienten, Angehörigen und Zuweisern sehr geschätzt, schreibt der Regierungsrat in einer Medienmitteilung.

Die Herausforderungen im Gesundheitswesen (etwa steigende Qualitätsanforderungen, Mindestfallzahlen, Fachkräftemangel, Spezialisierung in der Medizin oder Kostenwachstum) erforderten eine strategische Neuausrichtung der Spitalversorgung im Kanton Obwalden. Es bestehe Einigkeit darüber, dass die Versorgung künftig im Rahmen einer Verbundorganisation sichergestellt werden soll. Eine vom Regierungsrat eingesetzte Arbeitsgruppe mit Vertretern der kantonalen Verwaltung, dem Kantonsspital und externen Experten habe verschiedene Modelle erarbeitet und geprüft. Unter anderem:

Beibehaltung des bisherigen Leistungsangebots Status Quo

Operationstätigkeit im Tagesbetrieb (keine Operationen in der Nacht und daraus folgend keine Geburtsabteilung.

Ein Kantonsspital mit Gynäkologie, die Geburten werden in Zusammenarbeit mit einem ausserkantonalen Partner angeboten

Fokussierung auf medizinische Spezialitäten wie beispielsweise Innere Medizin und Geriatrie

Fokussierung auf ein Gesundheits- und Notfallzentrum mit umfassender Grundversorgung in der Hausarztmedizin, Fachsprechstunden, Therapieangebote sowie ambulante Operationen

Bei diesen Modellen handle es sich um Arbeitshypothesen, wie der Regierungsrat weiter festhält. Sie seien insbesondere nach den folgenden Kriterien beurteilt und bewertet worden: Sicherstellung der medizinischen Versorgung für die Obwaldner Bevölkerung, Standortattraktivität, Qualität der medizinischen Versorgung, Zugang zur medizinischen Versorgung, Attraktivität für das medizinische Fachpersonal, Nähe zu den Patienten und Angehörigen, volkswirtschaftlicher Nutzen, Notfall und Rettungsdienst rund um die Uhr, Zugang zu Spezialisierung und Einbindung der Hausärzte

Regierung favorisiert keines der Modelle

Die sorgfältige Beurteilung der Modelle anhand dieser Kriterien habe ergeben, dass jedes seine Vor- und Nachteile hat. Die Favorisierung eines der Modelle schliesse der Regierungsrat zum heutigen Zeitpunkt bewusst aus, um unbelastet die Verhandlungen und Gespräche mit möglichen Verbundpartnern anzugehen. Die vom Regierungsrat eingesetzte Task Force wie auch die Projektgruppe seien nach eingehenden Prüfungen zum Schluss gekommen, dass die Zukunft in einer Verbunds- respektive Kooperationslösung liege. Um nun eine Basis für künftige Entscheidungen zu erhalten, würden Gespräche mit verschiedenen potenziellen Partnern geführt.

Die Anforderungen an die künftige Lösung einer akutstationären Versorgung im Kanton Obwalden seien sehr hoch, schreibt der Regierungsrat weiter. Die Erfahrung mit ähnlichen Projekten in der Schweizerischen Spitallandschaft zeige klar auf, dass die Entwicklung von integrierten Verbundlösungen in der Akutversorgung über die Kantonsgrenzen hinaus eine hohe Komplexität mit sich brächten. Die Erarbeitung dieser Lösungen zusammen mit den zukünftigen Partnern sei deshalb zeitintensiv und bedürfe der notwendigen Sorgfalt. Es handle sich um ein langfristiges Projekt. Kurzfristige Anpassungen am Leistungsangebot im KSOW seien deswegen weder geplant noch möglich. (pd/mu)