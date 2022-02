Kanton Obwalden Tunnel Sachseln: Heftige Streifkollision wegen beschlagenen Scheiben Eine 70-jährige Frau hatte nach der Einfahrt in den Tunnel Sachseln mit beschlagenen Scheiben zu kämpfen. Nach einer heftigen Streifkollision wollte sie nach Hause fahren. Sie wird nun verzeigt.

Die 70-jährige Fahrerin geriet auf die Gegenfahrbahn. Bild: Kantonspolizei Obwalden

Am Freitag, 4. Februar, kurz nach 17 Uhr, fuhr eine 70-jährige Autofahrerin aus dem Kanton Bern im Autostrassenstunnel Sachseln in Richtung Brünig. Wegen des Temperaturunterschiedes im Tunnelinnern beschlugen die Scheiben ihres Fahrzeugs, woraufhin sie im Gegenverkehrstunnel auf die Gegenfahrbahn geriet. Wie die Kantonspolizei Obwalden in einer Mitteilung schreibt, konnte ein erstes Fahrzeug einer Kollision noch knapp ausweichen. Trotz eines Ausweichmanövers des nachfolgenden Fahrzeugs kam es zu einer heftigen Streifkollision.

Die Verursacherin war mit der Situation überfordert und wollte nach Hause fahren. Mit Unterstützung der Kantonspolizei Bern konnte sie auf der Fahrt angehalten und kontrolliert werden. Sie wird an die Staatsanwaltschaft Obwalden verzeigt. (mha)