Kanton Obwalden verzichtet auf Rückkauf des Werks Obermatt von den EWL Zurückkaufen oder später gratis übernehmen? Diese Frage stellte sich der Obwaldner Regierung in Bezug auf das Kraftwerk Obermatt in Engelberg. Die Regierung entschied sich nach langen Verhandlungen für einen Mittelweg: Ab 2022 gründet der Kanton zusammen mit den EWL (Energie Wasser Luzern) eine neu AG. Markus von Rotz

Arbeiter im Kraftwerk Obermatt. (Bild: Nadia Schärli, Grafenort, 8. Mai 2019)

Die heutige EWL hat seit 1960 eine Konzession für das Werk und kann damit die Wasserkräfte der Engelbergeraa sowie des Arni- und des Trübbachs, letztere auf Nidwaldner Boden, nutzen, um Strom zu produzieren. Der Kanton Obwalden hatte zwei Optionen: Entweder bis Mitte Juni dieses Jahres den vorzeitigen Rückkauf zu beschliessen und der Konzessionsnehmerin mitzuteilen - oder zuzuwarten und das Werk dann 2041, bei Ablauf der Konzession, entschädigungslos zu übernehmen. Eine grosse Knacknuss war für den Fall des vorzeitigen Rückkaufs die Höhe des Anlagenwerts, wofür mehrere Gutachten erstellt worden sind.

Am Freitag hat nun Baudirektor Josef Hess zusammen mit Stephan Marty, dem Vorsitzenden der EWL-Geschäftsleitung, den Entscheid bekanntgegeben: Der Kanton beteiligt sich zu 60 Prozent an einer neuen gemeinsamen Aktiengesellschaft, die EWL mit 40 Prozent. Das erlaube es beiden Parteien, zu den Bedingungen der noch laufenden Konzession in den nächsten 20 Jahren Strom aus einheimischer Wasserkraft zu produzieren.

Die zwei Kraftwerke Obermatt und Arni produzieren 139 Gigawattstunden Strom. Obwalden hält heute zehn Prozent der Aktien der EWL Kraftwerke AG. Der Kanton hätte das Werk erstmals 2022 zurückkaufen können. Mit dem Ablauf der heutigen Konzession wird das Werk Obermatt Ende 2041 unentgeltlich an den Kanton übergehen - so genannter Heimfall. Mit der nun getroffenen Lösung könne das Unternehmerrisiko geteilt werden, hiess es an der Medienkonferenz in Sarnen.

Staatsvertrag mit Nidwalden

Das Geschäft soll bereits im Mai in den Kantonsrat kommen. Die Regierung informiert das Parlament in einem Bericht über den Weiterbetrieb. Die neue Aktiengesellschaft soll am 1. Juli 2022 starten. Für die Nutzung von Wasser, das über Nidwaldner Boden fliesst, wurde 1959 ein Staatsvertrag mit dem Kanton Nidwalden abgeschlossen. Dieser sei nach wie vor gültig und nicht befristet, sagte Baudirektor Josef Hess. Man habe das auch mit dem Kanton Nidwalden nochmal angeschaut.