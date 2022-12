Kultur Kantonsrat spricht Rahmenkredit für Kulturinstitutionen Der Kanton Obwalden unterstützt mit jährlich 374'000 Franken von 2023 bis 2025 ausserkantonale Kultureinrichtungen.

Profitiert auch von den Zahlungen aus Obwalden: das KKL in Luzern. Bild: Pius Amrein (15. Januar 2019)

Die freiwilligen Zahlungen an Kultureinrichtungen in Luzern und Zürich seien etwas, das sich sehr bewährt habe, sagte Peter Seiler (SVP, Sarnen) gestern im Kantonsrat. Als Präsident der Kommission für strategische Planungen und Aussenbeziehungen (KSPA) blickte er zurück auf die Geschichte dieser Zahlungen. Sie wurden ins Leben gerufen, nachdem der Beitritt Obwaldens zu einem Konkordat verschiedener Kantone 2009 in einer Abstimmung scheiterte.

2010 sei erstmals ein Rahmenkredit für Beiträge an die Standortkantone von sechs Kulturinstitutionen beschlossen worden: das Kultur- und Kongresszentrum Luzern KKL, Theater und Sinfonieorchester Luzern, Opernhaus, Tonhalle und Schauspielhaus in Zürich.

Kulturelles Angebot in nützlicher Reichweite

Bildungs- und Kulturdirektor Christian Schäli hielt fest, es handle sich um 374'000 Franken pro Jahr für ein bedeutendes Kulturangebot in Luzern und Zürich. Es sei auch eine Inves­tition in die Zukunft, denn der Kanton solle ein attraktiver Lebensraum mit einem starken kulturellen Angebot in nütz­licher Reichweite bleiben. Der Rat bewilligte den Rahmen­kredit von 1,123 Millionen Franken einstimmig.