Obwalden Kantonsrat überweist Postulat zu Justizaufsicht Der Regierungsrat will die Aufsichtskommissionen für Anwälte und Urkundspersonen prüfen.

Der Kantonsrat diskutierte am Donnerstag ein Postulat von Mike Bacher (CVP/Mitte, Engelberg) zur Aufsicht über die Anwälte und Urkundpersonen. Bei den Herausforderungen gehe es nicht primär um Personen, sondern um strukturelle Fragen, hielt der Postulant fest. Denn das Näheverhältnis sei in einem Kanton mit sieben Gemeinden nun einmal vorhanden. Gerade in einem solch sensiblen Bereich könne dies für alle Beteiligten schwierig sein. Dies dürfte ein wesentlicher Punkt sein, weshalb es unter den aktuellen Umständen schwierig ist, Personen zu rekrutieren.

Albert Sigrist (SVP, Giswil) hielt fest, dass es für die beiden Aufsichtskommissionen integere Personen brauche, die sich ihrer Verantwortung voll bewusst seien.

Guido Cotter (SP, Sarnen) – früher selber in der Anwaltskommission – fehlte eine eigentliche Begründung. Es werde nicht angeführt, was zu den von den Postulanten angeführten Diskussionen zu den Kommissionen führt. Man hätte da konkreter werden sollen, ohne gleich das Anwaltsgeheimnis zu verletzen. Um das Problem der Nähe zu entschärfen, sei es auch denkbar, Personen aus anderen Kantonen in die Kommissionen zu wählen.

Regierung beantragte Annahme des Vorstosses

Sicherheits- und Justizdirektor Christoph Amstad sagte, man habe bereits ein Organisationsprojekt gestartet, in dessen Rahmen sämtliche Kommissionen geprüft werden sollen. Dies unabhängig davon, ob das Postulat überwiesen werde oder nicht. Er betonte, die Aufsichtskommissionen leisteten gute Arbeit. Wenn jemand mit einem Entscheid nicht einverstanden sei, stehe der Rechtsweg offen. Der Regierungsrat hatte dem Kantonsrat beantragt, das Postulat zu überweisen.

Der Kantonsrat hat den Vorstoss mit 43 zu 8 Stimmen angenommen. (mu)