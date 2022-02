Kantonsratswahlen Obwalden Die SVP Sachseln tritt mit vier Kandidierenden an Für die Kantonsratswahlen vom 13. März nominiert die SVP Sachseln Sabine Odermatt, Heidi von Flüe, Gregor Rohrer und Werner Ettlin.

Die Kandidierenden der SVP Sachseln (von links): Sabine Odermatt, Heidi von Flüe, Gregor Rohrer und Werner Ettlin. Bild: PD

Die SVP Sachseln tritt mit zwei Kandidatinnen und zwei Kandidaten bei den Kantonsratswahlen vom 13. März 2022 an, wie sie in einer Mitteilung schreibt. Gregor Rohrer (bisher) hat drei Kinder. Er ist gelernter Landwirt mit Fähigkeitsausweis und Berufsklauenpfleger und arbeitet als Verkaufsberater von Futtermittel. Seine Hobbys sind die Viehzucht und Landwirtschaft. Im Sommer ist er als erfolgreicher ehemaliger Schwinger oft in beratender Funktion am Rand der Schwingplätzen anzutreffen. Er ist im Skiclub Flüeli-Ranft, im Trinklerklub Sachseln und im Schweizer Klauenpflegerverband. Rohrer ist seit 2020 im Kantonsrat und setze sich dort für die Landwirtschaft und die Familienpolitik ein.

Heidi von Flüe (neu) arbeitet als Sachbearbeiterin bei der Nahrin in Sarnen. In ihrer Freizeit macht sie ihre eigenen Schmuckkreationen, liebt die Natur und kocht gerne. Sie führt als Präsidentin die SVP Sachseln an. Heidi von Flüe gehört der Freunde Flüeli-Ranft an und ist Passivmitglied bei Härz fir Obwaldä. Als Kantonsrätin werde sie sich für weniger Regulierungen, die Umwelt und Energie und das Bauwesen einsetzen.

Sabine Odermatt (neu) ist Mutter von zwei Jungen und Hausfrau. Mit ihrem Mann führt sie ein Plattenlegergeschäft in Sachseln. Odermatt liebt die Natur, die Bewegung mit ihren beiden Hunden, macht Fitness und Sport. Sie ist im Skiclub Guber. Sabine Odermatt war im Schulrat Sachseln von 2015 bis 2019. Ihr liegen die Familienpolitik und eine kindergerechte Bildung am Herzen, dafür wolle sie sich auch als Kantonsrätin einsetzen.

Werner Ettlin (neu) ist verheiratet und hat drei erwachsene Kinder. Er ist tätig im Bereich Immobilien Bewirtschaftung, Handel und Vermietungen. Als Unternehmer und Inhaber der WE-Immobilien steht er dem Gewerbe sehr nahe, so war er auch Gründungspräsident des Gewerbevereins Sachseln und Initiant des Weihnachtsmarkts Sachseln. Für die Gemeinde Sachseln sass er über mehrere Jahre in der Finanzkommission, Gewerbeverband Obwalden als Kassier und Vizepräsident. In der Freizeit liebt er das Reisen, Wandern, Velofahren und Schwimmen. Als Kantonsrat wolle er sich für eine starke Mitarbeiterpolitik im Gewerbe, gesunde Finanzen für Private und Gewerbe einsetzen, um den Standort Obwalden attraktiv zu behalten. Ebenfalls ist Ettlin eine zukunftsorientierte Orts-/Bau- und Raumplanung wichtig. (cn)