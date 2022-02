KANTONSRATSWAHLEN SP Sarnen tritt mit 14 Personen an Neben den beiden amtierenden Kantonsräten Guido Cotter und Peter Lötscher nominiert die SP Sarnen zwölf Kandidierende für die kommenden Kantonsratswahlen.

Der langjährige Kantonsrat Guido Cotter möchte sich auch in Zukunft für gute öffentliche Infrastrukturen und steuerliche Entlastung für untere Einkommen einsetzen. Der 73-jährige Vater von zwei erwachsenen Kindern ist pensionierter Jurist und engagiert sich seit vielen Jahren in der SP Obwalden, wie die Partei in einer Mitteilung schreibt.

Auch der amtierende Kantonsrat Peter Lötscher möchte nach bisher vier Jahren weiterhin im Kantonsrat politisieren. Der 56-Jährige ist verheiratet, Vater von zwei erwachsenen Söhnen und arbeitet als Oberstufenlehrer in Lungern. In der nächsten Legislatur will er sich gemäss Mitteilung der SP Obwalden weiterhin für die Chancengerechtigkeit in Bildung, Gesundheit und Justiz, für eine klimaverträgliche Entwicklung des Kantons und für die Einbindung der Bevölkerung in die Zukunft des Kantonsspitals einsetzten.

Zwölf neue Kandidatinnen und Kandidaten

Nebst den beiden Bisherigen kandidieren zwölf weitere Personen für die SP Sarnen. Es sind dies:

Suzanne Kristiansen, Physiotherapeutin, Präsidentin SP Sarnen und Herzgruppenleiterin;

Roland Riek, Professor für Physikalische Chemie an der ETH Zürich und Präsident des WWF Unterwalden;

Mirjam Hostettmann, Studentin Geschichte und deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften, Präsidentin JUSO Obwalden sowie politische Sekretärin SP Stadt Luzern;

Urs Joller, politikwissenschaftlicher Praktikant Gletscher-Initiative, Vizepräsident SP Obwalden, Mountainbikeleiter RMC Obwalden und Kommissionsleiter Pfadibewegung Schweiz;

Britta Studer, Weiterbildungsbeauftragte Curaviva;

Roman Kiser, Polygraf bei der Druckerei von Ah;

Anna Maria Mathis, Gymnasiastin Kantonsschule Obwalden und JUSO-Vizepräsidentin;

Hans Wyser, Primarlehrer;

Kristina Rötheli, Ingenieurin in Medizintechnik FH, Leiterin der Aktiv-Sektion Turnverein Sarnen;

Fabian Scheunpflug, Zivildienstleistender und Abteilungsleiter Pfadi Sarnen;

Lara Disler, Schülerin Fachmittelschule Luzern;

Robin Kiefer, Informatiker.

«Die Kandidierenden setzen sich mit Herz und Verstand für ein lebenswertes, nachhaltiges Obwalden ein und wollen Verantwortung übernehmen», schreibt die SP Obwalden weiter. «Wir sind stolz, dass wir so viele sehr gute und fähige Kandidierende nominieren konnten.» Das Ziel der SP Obwalden sei das Verteidigen der drei SP-Mandate in Sarnen, wie Benjamin Kurmann, Präsident der SP Obwalden, in der Mitteilung zitiert wird. (pd/eca)