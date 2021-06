Kehrsitenstrasse Fahrplan der Autofähre nach Kehrsiten wird verdichtet Mit einem Schreiben hat der Kanton die Kehrsitener über den weiteren Verlauf der Strassensanierung informiert. Ab Ende September steht die Autofähre wieder im Einsatz.

Die Arbeiten der ersten Etappe zur Sanierung der Kehrsitenstrasse sind wie planmässig fertig geworden. Ab Harissen in Richtung Kehrsiten sind die Felsräumung abgeschlossen und die Steinschlagschutzanlagen fertiggestellt. Die bergseitigen Massnahmen an der Strasse sind umgesetzt, ebenso die vorgesehenen Hauptarbeiten im Dorf Kehrsiten.

Arbeiten am Steinschlagschutz im Rahmen der Sanierung der ersten Etappe der Kehrsitenstrasse. Bild: PD

Nun wird die zweite Etappe vorbereitet. Ab Ende September sind insbesondere Steinschlagschutzmassnahmen über dem General Guisan-Quai und die Instandstellung der seeseitigen Teile der Kehrsitenstrasse zwischen Harissen und Rüteli vorgesehen. Ab Ende Oktober und bis Mitte April 2022 wird die Kehrsitenstrasse komplett gesperrt. In dieser Zeit wird im Zweischichtbetrieb gearbeitet. Die Verbindung nach Kehrsiten wird wiederum mit der Autofähre Tellsprung sowie einem Rufboot sichergestellt. Ohne ausserordentliche Ereignisse werden die Arbeiten bis auf die Deckbelagsarbeiten voraussichtlich per Ende April 2022 abgeschlossen sein.

Das Amt für Mobilität hat mit einem Schreiben die Anwohner über das weitere Vorgehen informiert und sich für das Verständnis für die Auswirkungen der Sanierung bedankt. Aus dem Brief geht auch hervor, dass es für die Autofähre, die ab 27. September wieder verkehrt, keinen durchgehenden Taktfahrplan mehr gibt. Damit ist eine Kursverdichtung möglich in den stärker frequentierten Morgen- und Abendstunden und auch die Ankunfts-/Abfahrtszeiten für die Schulkinder in Stansstad können verbessert werden.

Vor und nach der Totalsperre der Strasse (25. Oktober 2021 bis 17. Dezember 2021 und 3. Januar 2022 bis 8. April 2022) sind erneut Arbeiten notwendig, die tagsüber Strassensperrungen verursachen. In der restlichen Zeit herrscht Einbahnverkehr, der mit einer Ampel geregelt wird. Während der Totalsperre verkehrt ausserhalb der Betriebszeiten der Autofähre auf Anmeldung ein Rufboot. Die Anmeldung hat jeweils bis spätestens 20 Uhr zu erfolgen. In der Garnhänki werden für die Benutzer der Autofähre ohne Autotransport und für die Benutzer des Rufbootes genügend Parkplätze zur Verfügung gestellt. Mit dem Schreiben haben die Anwohner als Beilage auch bereits die Sperrzeiten und die Fahrpläne der Autofähre und des Rufbootes erhalten. Laut dem Amt für Mobilität hat sich darin aber eine kleine Ungenauigkeit eingeschlichen, die nun mit einem neuen Schreiben und Fahrplan korrigiert wird.