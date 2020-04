Saisonabbruch beim Tischtennisclub Sarnen – Bilanz fällt positiv aus Noch zwei Meisterschaftsrunden wären für die Mitglieder des Tischtennisclubs Sarnen zu spielen gewesen. Nun hat der Schweizerische Tischtennisverband entschieden, die laufende Saison vorzeitig und definitiv abzubrechen.

Die besten drei Spieler der Junioren-Clubmeisterschaft 2020; von links:

Sven Zumstein, Linus Imfeld und Fabio Burch. Bild: PD

(sez) Der Schweizerische Tischtennisverband gab im Anschluss an den Saisonabbruch allen Schweizer Klubs die Möglichkeit, sich über die vom Verband festgelegten zwei Varianten zur Wertung der Saison zu äussern und darüber abzustimmen. Zur Auswahl standen: die Saison ersatzlos zu streichen oder aber sie zum Zeitpunkt des Abbruchs zu werten.

Mit grosser Mehrheit entschieden sich dann alle Tischtennisklubs der Schweiz, dass die Saison 2020/21 trotz der aussergewöhnlichen Umstände in die Wertung eingehen soll. «Zwei Runden vor Saisonschluss ist dieser Entscheid vertretbar und sportlich fair, da in allen Ligen zum Zeitpunkt des Abbruchs betreffend Auf- und Abstieg die meisten Vorentscheidungen bereits gefallen sind», schreibt der Tischtennisclub (TTC) Sarnen in einer Mitteilung.

Die fünf Mannschaften des TTC Sarnen konnten die Saisonziele erreichen: den Ligaerhalt der ersten sowie der beiden 3.-Liga-Mannschaften. Positive Überraschungen waren das Abschneiden von Sarnen III in der 3. Liga mit dem 2. Schlussrang sowie der erneute Medaillenrang der U15-Mannschaft.