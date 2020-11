Kempinski-Gruppe wird Betreiber des ersten 5-Sterne-Hotels in Engelberg Die älteste europäische Luxushotelgruppe wird künftig das 5-Sterne-Hotel Palace Engelberg Titlis führen. Der Betrieb durch Kempinski hat auch Auswirkungen auf zwei Hotels auf der Melchsee-Frutt.

Das 5-Sterne-Hotel Kempinski Palace Engelberg wird von der Kempinski-Gruppe geführt werden. Bild: PD

In Engelberg entsteht derzeit ein 5-Sterne-Hotel – das erste im Klosterdorf. Nun ist bekannt, dass Kempinski, die älteste europäische Luxushotelgruppe, dieses Hotel führen wird. Thomas Dittrich, Geschäftsführer der Han’s Europe AG, der Eigentümerin des Engelberger Luxushotels, ist vom neuen Betreiber überzeugt. In einer Mitteilung sagt er: «Mit der Marke Kempinski haben wir den perfekten Partner an unserer Seite, der uns beim Neueintritt in den Markt mit seiner hohen Hotelkompetenz nicht nur ideal unterstützt, sondern auch die mehrjährige Arbeit beim Aufbau der Marke ‹Kempinski Palace Engelberg› im international hart umkämpften Hotelmarkt massiv verkürzt.»

Nach einer rund viereinhalbjährigen Bauzeit, soll das Hotel Palace Engelberg Titlis im kommenden Frühling eröffnet werden. Ergänzend zum historischen Hotelteil von 1904 wurde ein moderner Neubau angefügt. Das neue «Kempinski Palace Engelberg» wird 129 Zimmer im Fünf-Sterne-Standard sowie einen grossen Spa- und Wellnessbereich im Dachgeschoss des Neubaus bieten.

Die Luxushotelgruppe Kepinski hat eine lange Tradition. Es handelt sich um die älteste europäische Luxushotelgruppe, die heute 78 Fünf-Sterne-Häuser in 34 Ländern betreibt. «Wir freuen uns, dass es uns mit Kempinski gelungen ist, eine in der Hotellerie international führende Management-Unternehmung für das ‹Kempinski Palace Engelberg› zu gewinnen», lässt sich Dittrich in der Mitteilung weiter zitieren.

Auf die kommende Wintersaison hin wird Kempinski auch das Management der Hotels «Frutt Lodge & Spa» auf der Melchsee-Frutt übernehmen. Die beiden Hotels auf der Melchsee-Frutt gehören der gleichen Eigentümerschaft wie das «Kempinski Palace Engelberg». Für die Gäste und die rund 110 Mitarbeitenden soll sich dadurch nichts ändern.