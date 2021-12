Kerns Bauprojekt «Dryyerli» ist auf Kurs Der Bau von Ferienwohnungen und Personalzimmern auf der Frutt soll voraussichtlich 2024 fertiggestellt werden.

Geplante Überbauung «Dryyerli» Melchsee-Frutt. Von links: Bestehende Überbauung Obere Frutt, die drei geplanten Häuser mit Ferienwohnungen und Personalzimmern, das bestehende Personalhaus der Frutt Lodge und Spa und das Hotel selber. Visualisierung: PD

Die Stimmberechtigten der Korporation Kerns und der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke haben am Dienstagabend die Weichen für das Bauprojekt «Dryyerli» auf der Frutt gestellt. Sie hatten einerseits über die Gründung einer Aktiengesellschaft für die Realisierung und späteren Verwaltung der Überbauung sowie über die Beteiligung an dieser AG im Betrag von je 100'000 Franken zu entscheiden. In einem zweiten Antrag hatten sie den Baukredit von 15,42 Millionen Franken zu genehmigen. «Damit das Bauprojekt realisiert werden kann», hielt Korporations- und Alpgenossenschaftspräsident Markus Ettlin-Niederberger vor der Abstimmung klar fest, «müssen beide Versammlungen beiden Anträgen zustimmen.»

Die Weichen sind gestellt

An der von Vizepräsident Daniel Waldvogel durchgeführten Abstimmung erfolgten keine Gegenanträge. Damit waren die Zustimmung zur Gründung der AG und der Genehmigung des Baukredites Tatsache.

In einer weiteren Abstimmung sagte die Alpgenossenschaft als Grundstückeigentümerin ohne Gegenantrag Ja zum Verkauf von maximal 2200 Quadratmetern Land zum Preis von 300 Franken pro Quadratmeter an die AG für den Bau der drei Häuser. Damit wurden wichtige Weichen für die Realisierung von 30 neuen Ferienwohnungen und 14 Personalzimmern gestellt. Aus heutiger Sicht dürfte die Überbauung kaum vor 2024 fertig erstellt sein. «Wir brauchen sicher zwei Sommer für die Bauarbeiten», hatte Korporationspräsident Markus Ettlin kürzlich an einer Infoveranstaltung (Ausgabe vom 27. November) erklärt.

Zusätzliche Dauergäste gewinnen

Was wollen wir mit dem Neubau erreichen, «fragte» der Präsident am Dienstagabend. Gefördert werden soll damit die Wertschöpfung auf Melchsee-Frutt und zusätzliche Erträge für die Betriebe auf der Frutt sollen erreicht werden. Für das Personal der Gewerbebetriebe soll Wohnraum geschaffen werden und der Anteil an «warmen Betten» soll mit den zu vermietenden Ferienwohnungen erhöht werden.

Markus Ettlin verhehlte nicht – und er beantwortete damit gleichzeitig auch eine der schriftlich eingereichten Fragen von Erich von Rotz zur kürzlich vorgestellten Machbarkeitsstudie – dass die Korporation und die Alpgenossenschaft Rendite anstrebe. «Denn ohne Rendite sind keine Investitionen möglich und damit wären auch Arbeitsplätze gefährdet.» Klar hielt Ettlin fest, dass der Wintertourismus das Rückgrat der Destination sei. «Wir wollen nicht den Massentourismus fördern, aber wir müssen unsern Gästen, die länger bleiben wollen und sollen, ein attraktives Angebot zur Verfügung stellen.»