Kerns Bei diesem Hühnermobil sind 370 Legehennen an Bord Die Hühner des Kernser Wandelen-Hofs können sich täglich auf frischer Weide tummeln.

Das Ei tritt in der Karwoche und am Osterfest ganz besonders in den Vordergrund. In vielen Kulturen steht das Ei einfach für Fruchtbarkeit und neues Leben, im Christentum symbolisiert es am Ostersonntag die Auferstehung von Jesus. In unserer Region ist es vor allem auch ein bedeutendes Nahrungsmittel. Auf etlichen Bauernhöfen des Kantons werden Eier für den Direktverkauf oder für Dorfläden produziert.

Eine spezielle Art von Eierproduktion besteht seit kurzem auf dem Wandelen-Hof in Kerns. Tobias von Rotz (34), Andrea Stadelmann (32) sowie Michael (35) und Linda Reinhard (30) schaffen dort mit «Bioeiern aus dem Hühnermobil» einen zusätzlichen Betriebszweig.

Von links: Andrea Stadelmann, Tobias von Rotz sowie Michael und Linda Reinhard mit ihren Kindern Ayleen und Mayla. Bild: Robert Hess (Kerns, 19. März 2022)

Der gelernte Mechaniker und Landwirt Michael Reinhard hatte den Wandelen-Hof im Jahr 2011 zusammen mit seiner Frau Linda übernommen. Seither halten sie auf dem Hof um die 50 schottische Hochlandrinder und vermarkten das Fleisch direkt. Durch zusätzliche Betriebsflächen ergaben sich weitere Möglichkeiten für neue Projekte wie den Ackerbau mit dem sogenannten Tschifeler-Mehl als Produkt.

Leidenschaft soll für die Kunden spürbar sein

Mit dem Gedanken, «den Betrieb mit mehr Manpower vielseitiger zu machen und gegenseitige Arbeitsspitzen zu brechen», erklärt Michael Reinhard, entstand die Zusammenarbeit der Familie Reinhard mit Tobias von Rotz, dem Schreiner, Zimmermann und Landwirt, sowie Andrea Stadelmann. Die vier verbindet laut ihren Aussagen «die Vision einer naturnahen und nachhaltigen Produktion von Lebensmitteln», wobei das Tierwohl an erster Stelle stehe. «Die Leidenschaft, die in der täglichen Arbeit steckt, soll für die Kunden spürbar sein», ergänzt von Rotz.

Um das Projekt «Bioeier aus dem Hühnermobil» realisieren zu können, kauften die vier Geschäftspartner in Deutschland einen fahrbaren Hühnerstall. Das zwölf Meter lange und rund vier Meter breite Hühnermobil kann mit dem Traktor verschoben werden. Es ist vollständig für die Haltung von Legehennen ausgerüstet, sowohl für den täglichen Auslauf, die Fütterung wie auch für das Legen und das Einsammeln der Eier. Eine Stunde nach Sonnenuntergang ziehen sich die Legehennen selbstständig in ihren Stall zurück. Bei Tagesbeginn öffnen sich die Auslaufklappen wieder automatisch.

Das Hühnermobil auf der Weide des Wandelen-Hofs. Bild: Robert Hess (Kerns, 19. März 2022)

Das Hühnermobil an der Flüelistrasse wird auf einer Weide des Wandelen-Hofes wöchentlich verschoben, sodass sich die Hühner stets auf einer frischen Wiese aufhalten. Dort picken und scharren sie dann, und gleichzeitig könne man so «gewissen Krankheiten davonfahren», wie Tobias von Rotz sagt. «Das stets frische Gras führt zu einem kräftig gelben Dotter und dem urechten Eiergeschmack», ergänzt er. Das Hühnermobil bietet Raum für rund 370 Legehennen. «Seit Mitte Februar ist das Hühnermobil voll in Betrieb, der Start ist gelungen», sagen Tobias von Rotz und Michael Reinhard.

Tobias von Rotz pflegt die tierfreundliche Haltung. Bild: Robert Hess (Kerns, 19. März 2022)

Lokale Eiervermarktung

Der Grossteil ihrer Eierproduktion wird direkt vermarktet. In der Nähe des Hühnermobils an der Flüelistrasse 34 steht ein Automat, aus dem auch weitere Produkte des Wandelen-Hofes gekauft werden können. Die Eier sind auch in Dorfläden in Kerns, Alpnach und Stalden erhältlich. Zudem können sie im Abonnement bestellt werden. Sie werden jede zweite Woche nach Hause geliefert.