Kerns Cantus-Vocal-Ensemble verabschiedet sich von seinem Dirigenten Mit dem neuen Dirigenten Christophe Baude dürfen die Sängerinnen und Sänger schon bald eine Nachfolge begrüssen.

Vor kurzem durfte das Cantus-Vocal-Ensemble Kerns nach langer Pause wieder ein abwechslungsreiches Programm in der Kollegi-Kirche in Sarnen aufführen. 19 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Ruben Banzer führten gemeinsam durch das Konzert. Dies war für den Dirigenten gleichzeitig auch sein Abschiedskonzert.

Das Cantus-Vocal-Ensemble. Archivbild: PD

Unter dem Titel «The Last Rose Of Summer» konnte das Ensemble ein vielseitiges Repertoire aus den letzten vier Jahren Probearbeit zum Besten geben – darunter Titel wie «Hallelujah» von Leonard Cohen, «Only Time» von Enya, «Moon River» und «Angel». Nach diesem Start mit bekannten Melodien ging es im zweiten Teil mit «Healing Light» und «Northern Lights» (Jenkins/Gjeilo) um das Thema «Licht», im dritten Teil ums Thema «Friede und Freundschaft». Dabei genossen die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer «I’ve Got Peace Like a River», «Agnus Dei» und «The Last Rose Of Summer».

Vom Dirigenten arrangiert

Dieses Lied ist für das Ensemble ein besonderes, weil es Ruben Banzer speziell für den Cantus arrangiert hat. Am Schluss ging es mit «Liedern aus der ganzen Welt» mit «Hinei cheinei avadim» nach Israel und zurück Richtung Irland mit «An Irish Blessing». Ein weiteres Highlight war auch der Abschiedswunsch des Dirigenten, das Walliser Volkslied «Weischus dü?». Abgerundet wurde das Konzert mit den Liedern «Nearer My God To Thee» und «Let My Light Shine Bright».

Mit einem grossen Dankeschön wurde Ruben Banzer schliesslich verabschiedet. Er tritt in Sargans eine Stelle an der Kantonsschule an und wird sich in Zürich weiter ausbilden. Banzer führte das Ensemble durch die letzten, coronabedingt turbulenten Jahre mit viel Engagement, Energie und Zielstrebigkeit. Er setzte alles in Bewegung, damit die Singenden via Zoom oder in kleineren Gruppen mit Masken und Abstand, wenn immer möglich, gemeinsam proben und sich austauschen konnten. «Seine frische, humorvolle, charmante und offene Art wird uns lange in Erinnerung bleiben. Wir wünschen Ruben für die Zukunft alles Gute und viele musikalische Erfolge», schreibt das Ensemble in einer Mitteilung.

Ohne Unterbruch darf im Sommer mit dem neuen Dirigenten Christophe Baude gestartet werden. «Wir freuen uns auf seinen schönen Bündner-Dialekt, auf seine musikalischen Ideen mit dem Cantus und vielleicht wird das nächste, neue Lied in rätoromanisch sein.» (lur)