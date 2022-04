Geschäftsbericht Die Kassen der Korporation Kerns haben 2021 kräftig geklingelt Die Sportbahnen, das Sportcamp und die Kleinkraftwerke haben zu einem mehr als nur erfreulichen Geschäftsjahr mit einem Jahresgewinn von fast 1,7 Millionen Franken verholfen.

Die Sportbahnen Melchsee-Frutt und ihre Anlagen trugen dank ausgezeichnetem Ergebnis einen grossen Teil zum Gewinn der Korporation Kerns bei. Bild: PD

«Im Wissen um die Bedeutung unserer Körperschaften wollen und müssen wir uns laufend den neuen An- und Herausforderungen stellen und Prioritäten setzen. Allein darauf bedacht zu sein, Grund und Boden zu verwalten, wird für die Zukunft und den Erfolg unserer Betriebe nicht genügen.» Das schreibt Korporationspräsident Markus Ettlin-Niederberger im Vorwort des Jahresberichts 2021 der Korporation Kerns und der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke. «Wir sind ein KMU und müssen uns permanent mit dem Wandel der Gesellschaft und des Umfelds mitbewegen», ergänzt Markus Ettlin auf Anfrage und verweist auf die frühe Stromproduktion in Kerns oder die Anfänge des Tourismus auf der Frutt. «Wir müssen genauso vorausschauend denken und uns an Visionen heranwagen, wie diese Pioniere. Was können wir besser machen und gleichzeitig umweltverträglich und nachhaltig bleiben? Um investieren zu können, müssen unsere Betriebe Geld verdienen.»

Dass das keine leeren Worte sind, zeigen die Ergebnisse, die im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet worden sind. 2021 konnten die Betriebe der Korporation Kerns zusammen mit den Teilsamen einen Betriebsertrag von rund 16 Millionen Franken vereinnahmen, fast 2 Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Vor Abschreibungen, Finanzerfolg und Steuern resultiert ein Betriebsgewinn von 5,27 Millionen Franken. Das sind 1,38 Millionen Franken oder 35 Prozent mehr als im Geschäftsjahr 2020. In der konsolidierten Erfolgsrechnung 2021 resultiert ein Jahresgewinn von 1,67 Millionen Franken, im Vorjahr waren es gut 505'000 Franken. Der Eigenfinanzierungsgrad konnte gegenüber dem Vorjahr von 61 auf 62,9 Prozent gesteigert werden.

Korporationspräsident Markus Ettlin-Niederberger. Bild: Robert Hess (Kerns, 11. Mai 2021)

«Wir sind sehr zufrieden», freut sich Markus Ettlin. Das gute Ergebnis basiert vor allem auf den drei Betrieben Sportbahnen Melchsee-Frutt, Sportcamp und Kleinkraftwerke EWK.

Sportbahnen: Zahlen wie vor der Pandemie

Die Sportbahnen Melchsee-Frutt steuerten mit rund 9,9 Millionen Franken (Vorjahr rund 9 Millionen Franken) den grössten Anteil zum Betriebsertrag bei. In den Wintermonaten des Jahres 2021 konnten die Sportbahnen einen Verkehrsertrag aus dem Personenverkehr von 6,55 Millionen Franken erwirtschaften. Gegenüber dem Vorjahr resultieren dadurch Mehreinnahmen von 744'016 Franken. Das Skigebiet konnte unter Einhaltung der verschiedenen Coronamassnahmen, aber ohne Schliessungen, betrieben werden. Die Sportbahnen erzielten einen Jahresgewinn von gut 556'000 Franken, während sie im Vorjahr noch einen Verlust von 503'000 Franken hatten hinnehmen müssen.

Erfolgreich unterwegs waren auch die Kleinkraftwerke EWK: 2021 wurden 4'858'073 Kilowattstunden elektrische Energie produziert – eine der höchsten Produktionen, die je erreicht worden sind. Das Kraftwerk Wysserlen produzierte gar das beste Ergebnis, seit es die Kleinkraftwerke EWK gibt. Der Jahresgewinn beträgt 456'945 Franken (Vorjahr 469'278) und lag nur wegen höherer Rückstellungen leicht tiefer als 2020.

Das Sportcamp Melchtal verdoppelte mit 327'886 Franken den Jahresgewinn im Vergleich zum Vorjahr (163'079 Franken). Laut Markus Ettlin habe man in diesem Fall von Corona profitiert, weil das Militär die Unterkünfte für isolierte Rekruten brauchte und man schnell die nötigen Schutzkonzepte umsetzen konnte.

Beim Forstbetrieb lag der Jahresgewinn mit rund 24'000 Franken im Bereich des Vorjahres. Trotz der Coronakrise konnte immer normal gearbeitet werden. Im Kernser Wald wurden im Berichtsjahr gesamthaft 7537 Kubikmeter geerntet.

Die konsolidierte Jahresrechnung der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke beinhaltet die beiden Betriebe Alpenverwaltung und Wasserversorgung Melchsee-Frutt. Die beiden Betriebe der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke haben im Geschäftsjahr 2021 zusammen Betriebserträge von total 914'094 Franken (Vorjahr 918'009) erzielt. Der Jahresgewinn 2021 der Alpgenossenschaft Kerns a.d.st. Brücke beträgt 11'341 Franken.