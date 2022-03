Kerns Fachfrau/-mann Hauswirtschaft EFZ: Ein Beruf für «Siebensieche» Dechen Dampatsang mag Abwechslung. In ihrer Ausbildung in der Betagtensiedlung Huwel in Kerns arbeitet sie in fünf verschiedenen Bereichen. Ein Porträt zum Welttag der Hauswirtschaft.

Dechen Dampatsang lernt Fachfrau Hauswirtschaft EFZ in Kerns in der Betagtensiedlung Huwel.

Zugegeben, es ist ein Postenlauf im Schnelldurchgang für die Kamera, aber was Dechen Dampatsang vorführt, entspricht durchaus der Realität ihres Berufsalltags. Sie deckt eine Tafel professionell festlich ein, dekoriert diese mit selber gefertigten Frühlingsgestecken, glättet Berufskleidung, programmiert die Industriewaschmaschine mit der Putzwäsche für die Nacht vor, um Energie und Kosten zu sparen, reinigt einen Gang mit der Scheuermaschine und ist mit dem Reinigungswagen im Haus unterwegs.



Tatsächlich war die Auszubildende im dritten Lehrjahr diesen Morgen im Reinigungsdienst, am Nachmittag arbeitet sie an Dekorationen fürs Haus. «An meinem Beruf mag ich vor allem die Abwechslung», erklärt die 20-Jährige aus Kerns.



Lehrstellen im «Huwel» bleiben unbesetzt

«Der Beruf Fachfrau-/mann Hauswirtschaft EFZ besteht eigentlich aus fünf verschiedenen Arbeitsfeldern», erklärt ihre Ausbildungsverantwortliche Vreni Schleiss. Die Leiterin Hauswirtschaft zählt die Bereiche auf, in der Dechen arbeitet: Reinigung, Wäscherei, Ernährung und Verpflegung, Service, Dekoration und Pflege der Pflanzen. Administration gehört auch dazu. «Innerhalb eines Monats ist sie in allen Bereichen tätig», erklärt sie.



Schon am Telefon berichtete Vreni Schleiss aber auch, dass es schwierig sei, Lehrstellen zu besetzen. In der Betagtensiedlung Huwel in Kerns lernt nur Dechen Dampatsang diesen Beruf. Im Sommer folgt niemand nach. Als hauptsächlichen Grund vermutet die Leiterin Hauswirtschaft ein schlechtes Image: «Viele meinen, der Beruf bestehe nur aus Glätten und Putzen, und die gelten in ihren Augen als minderwertige Arbeiten», ärgert sie sich.



Wenn Vreni Schleiss über ihren Beruf redet, kommt sie in Fahrt. «Er ist abwechslungsreich, interessant und hat sehr viel mit Menschen zu tun», begeistert sie sich. «Man muss Menschen gern haben, flexibel sein und braucht Fachwissen, wie man Arbeiten rationell und sachgemäss ausführt.» Auch brauche es praktische Begabung, handwerkliches Geschick sowie Kenntnisse über Umweltschutz, Energieverbrauch und Hygiene.

Im ersten Lehrjahr in einem bäuerlichen Haushalt

Noch heute leuchten Dampatsangs Augen, wenn sie sich an ihre Schnupperlehre erinnert. «Es war mega schön, wirklich vielfältig», erzählt sie lächelnd. Ihr erstes Ausbildungsjahr verbrachte sie programmgemäss im Haushalt einer diplomierten Bäuerin mit vier Kindern in Ennetmoos. Dampatsang, die sowieso gern kocht, lernte, Schweizer Gerichte zu zaubern. Ihr Lieblingsgericht seien seitdem Älplermagronen, sagt sie schmunzelnd.



Vor fünf Jahren ist Dechen Dampatsang mit ihren Eltern und ihrer Schwester nach Kerns gekommen, in Tibet seien sie verfolgt worden. «Sie sprechen wirklich gut ‹Schwizertüütsch›», lobt eine Heimbewohnerin sie. Dechen Dampatsang lächelt schüchtern. In ihrer Heimat lebe man im Grossfamilienverband, es sei verpönt, Eltern in einem Heim zu platzieren, sagt sie.

Nach dem Abschluss im Sommer wird Dechen Dampatsang im «Huwel» bleiben. Und darüber freut sich auch Vreni Schleiss: «Hauswirtschaft ist einfach ihr Ding. Es ist schön zu sehen, wie sie mit Freude am Werk ist.»