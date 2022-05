Kerns FDP Kerns will, dass die Pensen der Gemeinderatsmitglieder überprüft werden Die FDP Kerns empfiehlt ein Ja zur Einführung des Geschäftsführermodells und zur Anpassung des Entschädigungsreglements – jedoch mit einem Aber.

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Kerns bestimmen am 15. Mai über zwei kommunale Vorlagen. So soll einerseits die Verwaltung neuorganisiert und das Geschäftsführermodell eingeführt werden, andererseits muss auch das Entschädigungsreglement angepasst werden. Mit der Einführung des Geschäftsführungsmodells und der notwendigen Neuorganisation der Verwaltung verfolgt der Gemeinderat das Ziel, zukünftig den Fokus auf die strategischen Tätigkeiten zu legen. Die FDP Kerns ist von diesem Vorgehen überzeugt und spricht deshalb ihre Unterstützung für die Vorlage zur Anpassung der Gemeindeordnung aus. Wie die Lokalpartei in einer Mitteilung schreibt, werde mit der Weitergabe der Aufgaben, Verantwortungen und Kompetenzen an die Mitarbeitenden und insbesondere der neuen Geschäftsleitung der Gemeinderat von Alltags- und Routinegeschäften entlastet.

FDP stört sich an gleichbleibenden Pensen der Gemeinderäte

Auch für die Anpassung des Entschädigungsmodells spricht sich die FDP Kerns aus. So soll etwa der Jahreslohn des Gemeinderates und auch die Entschädigung der Kommissionsmitglieder erhöht werden. «Durch eine zeitgemässe Entschädigung für den Gemeinderat und die Kommissionen wird sichergestellt, dass diese Ämter für fähige Personen attraktiv bleiben», ist die FDP überzeugt. Sie hinterfragt jedoch, dass die Pensen der Gemeinderäte nicht angepasst werden. «Wir sind überzeugt, dass eine Fokussierung auf strategische Themen mittelfristig zu einer Anpassung der Pensen führen sollte.» Damit die Gemeinde auch in Zukunft bestmöglich aufgestellt sei und die Attraktivität des Gemeinderatamtes weiter gesteigert werden könne, müssten die Pensen überprüft werden.

Die FDP Kerns empfiehlt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern trotzdem ein Ja, verlangt aber eine Stellungnahme des Gemeinderates hinsichtlich der Pensen. «Warum wurden diese nicht reduziert und wie gedenkt man in Zukunft mit den Pensen umzugehen?», fragt die FDP Kerns in ihrer Mitteilung und beteuert: «Wir werden in den nächsten zwei bis drei Jahren nachfragen, ob eine Überprüfung stattgefunden hat.» (inf)