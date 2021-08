Kerns Für einmal mit dem Rennvelo mitten auf der Bergstrasse fahren Dank der Aktion «Ride the Alps» hatten Freizeitsportler eine 12,5 Kilometer lange Bergstrecke auf der Melchsee-Frutt für sich alleine.

Der Event «Ride the Alps» war trotz schlechtem Wetter gut besucht. Bild: PD

Ob mit dem Rennvelo, Bike, E-Bike, den Rollski oder Inlineskates: Am vergangenen Sonntag, 22. August, hatten Sportlerinnen und Sportler eine Bergstrasse ganz für sich: Mit der Aktion «Ride the Alps» sperrten die Sportbahnen Melchsee-Frutt in Zusammenarbeit mit Ochsner Sport und Schweiz Tourismus die Strecke während sechs Stunden für den motorisierten Verkehr.

Gestartet wurde bei der Talstation Stöckalp, mit dem Ziel, Melchsee-Frutt – beziehungsweise die Tannalp – auf 1974 Meter über Meer zu erreichen. Runter ging es bei Bedarf mit der Gondelbahn, oder die Besucherinnen und Besucher fuhren die 12,5 Kilometer lange Strecke auf der Strasse wieder hinunter zur Stöckalp. Für Biker habe es auch die Möglichkeit gegeben, ein paar Abstecher über Stock und Stein zu machen, via den offiziellen Wanderweg, heisst es in der Mitteilung der Sportbahnen Melchsee-Frutt.

Auch Didier Défago und Viktor Röthlin nutzten die gesperrte Strasse

Am Event nahmen unter anderem auch der ehemalige Skirennfahrer Didier Défago und der ehemalige Langstreckenläufer Viktor Röthlin teil. Viktor Röthlin habe den Event mit seiner Firma VikMotion mitorganisiert. Trotz des schlechten Wetters ziehen die Sportbahnen Melchsee-Frutt eine positive Bilanz; eine Wiederholung sei durchaus denkbar. (mah)