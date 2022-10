Kerns Genau 18’262 Tage verheiratet: Ehepaar feiert goldene Hochzeit an Älplerchilbi Regengüsse konnten die gute Stimmung an der Kernser Älplerchilbi nicht verderben.

Ob es am 21. Oktober 1972 auf das Brautkleid einer gewissen Marianne geregnet hatte, ist der Chronik nicht zu entnehmen. Wahrscheinlich nicht, denn 50 Jahre später hatte Petrus offenbar Nachholbedarf. Denn genau 18'262 Tage nachdem im Ramersberg die Hochzeitsglocken für den heute amtierenden Ehrensenior Paul Ettlin und seine Frau Marianne geläutet hatten, feierten die beiden am Tag der Kernser Älplerchilbi vom Freitag ihre goldene Hochzeit.

Ehrenprediger Felix Hunger, Pfarrer in Effretikon, gratuliert Ehrensenior Paul Ettlin und seiner Frau Marianne zur goldenen Hochzeit (50 Jahre), welche das Paar an der Älplerchilbi feiert. Bild: Robert Hess (Kerns, 21. Oktober 2022)

Dass den beiden am Erntedankgottesdienst der junge Ehrenprediger Felix Hunger gratulierte und ihnen den Segen spendete, ist bestimmt ein positives Omen auf weitere gute Jahre zusammen. «Es ist schön, wenn man auf eine gute Zeit zurückblicken kann», meinte der Pfarrer aus Effretikon in seiner Predigt. «Aber wichtiger ist», so Felix Hunger weiter, «in der Gegenwart Freude und Spass am Leben zu haben und sich nicht ständig zu fragen, was wird morgen sein.» Dazu gehöre auch, im Alter immer wieder Neues zu wagen.

Schöne Einlage der Kindertanzgruppe. Bild: Robert Hess (Kerns, 21. Oktober 2022)

Fototermin ertrank im Regen

Eigentlich hätte der Gottesdienst mit den bewegenden Liedern des Jodlerklubs Fruttklänge Kerns angesichts des Dauerregens noch etwas länger dauern können, doch das Programm war unerbittlich und rief nach draussen. Allerdings wurde rasch einmal klar, dass dies keine Zeit der Fototermine und Apéros im Freien war. So vertröstete man sich auf einen trockenen Nachmittag und fürs Mittagessen war ja der Tisch in der Dossenhalle bereits gedeckt.

Fahnengruss in der schön geschmückten Pfarrkirche. Bild: Robert Hess (Kerns, 21. Oktober 2022)

Keine Frage, dass Älplerpfleger Stefan Windlin mit Gattin Vreni und Älplerschreiber Pius Suter mit Gattin Megi die «Fäden in der Hand hatten» und einiges improvisieren mussten. Etwas heiterer wurde es am Nachmittag und da stieg das Stimmungsbarometer.

Alphornklänge sind an einer Älplerchilbi nicht wegzudenken. Bild: Robert Hess (Kerns, 21. Oktober 2022)

Selbstverständlich wollte das «Volk» die von Bruno von Rotz gesetzten und von Marco Herger und Nadja Küchler vorgetragenen Sprüche hören und dabei in der Chelibuidä möglichst im Trockenen sitzen. Und da vernahmen sie die Geschichte vom gelungenen Kernser Stromtest.

«Gleitschirm fliegä ist total im Trend.» Ds Trini seid: «Minä bruicht das ai, aber är isch sich glaibi nu nid so gwend. Startä duäd är zwar wiä jedä anderi ai uf dä Bärgä, aber bim Landä wott är uf siini Art Profi wärdä. Dr Heimä hed ärs versuächt, im Dietried hinnä aber hed äs im nid uf Ahib wellä glingä. I dr Stromleitig obä isch är ghanged, a dänä Fädä und wiit und breit isch keis Liächt me gsii. I dä Hiiser und i dä Gädä, jedäfall hed är dänkt, ai da siig är im Trend: Bi der Stromknappheit nechscht Winter siigid sich de d Liit afig ä chli gwend.»