Kerns informiert über die Schulraumplanung Ein Schulraumprojekt, Hallenbadsanierung und Lawinensprengmasten: Das sind die Traktanden der Kernser Gemeindeversammlung vom

18. August.

Neben ordentlichen Traktanden prägt «Corona» die Versammlungen der Kernser Körperschaften vom 18. August, 20 Uhr. Ungewohnter Versammlungsort ist die Dossenhalle, die genügend Raum bietet für die Einhaltung der Schutzbestimmungen. Dazu gehören die Abstandsvorschriften sowie die Registrierung der Versammlungsteilnehmer, schreibt der Gemeinderat. Des Weiteren stehen Desinfektionsmittel zur Verfügung, andererseits müssen die Kernserinnen und Kernser dieses Jahr auf den traditionellen Apéro nach der Versammlung verzichten.

Vor der Behandlung der Traktanden wird der Einwohnergemeinderat über die Studie zur Schulraumplanung sowie über einen Planungskredit für das Schulraumprojekt in der Höhe von 920'000 Franken informieren. Dieser Kredit wird den Stimmberechtigten am 27. September an der Urne vorgelegt. Aus heutiger Sicht geht der Gemeinderat von einem Investitionsvolumen für Schulraumerweiterungen in der Höhe von 18,3 Millionen Franken aus.

Beitrag an Hallenbadsanierung

Im Rahmen der anschliessenden ausserordentlichen Gemeindeversammlung entscheiden die Stimmbürger über drei Traktanden. Vorgelegt wird ein Kredit für einen einmaligen Investitionsbeitrag von maximal 1,37 Millionen Franken für die Sanierung und die Erweiterung des Hallenbades Obwalden sowie ein Kredit für die jährliche Ausrichtung eines Betriebsbeitrages von 39'700 Franken für die Dauer von 15 Jahren. Zudem beantragt der Gemeinderat für je einen Staatsangehörigen aus dem Kosovo und aus Serbien die Erteilung des Gemeindebürgerrechts. Im Anschluss an die Gemeindeversammlung legen die Korporation Kerns sowie die Alpgenossenschaft Kerns a. d. st. Brücke ihren Stimmberechtigten die Jahresrechnungen von 2019 zur Genehmigung vor. Im Weiteren beantragt der Korporationsrat einen Kredit von 330'000 Franken für die Erweiterung der Leitungen für die technische Beschneiung im Bereich der oberen Frutt. Abgestimmt wird über einen Kredit von 275'000 Franken für den Bau von zwei Lawinensprengmasten beim Balmeregg.