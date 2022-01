Kerns Lucas Goerre übernimmt Leitung des Bereichs Bau und Infrastruktur Lange blieb die Stelle vakant. Nun hat die Gemeinde Kerns mit dem 53-Jährigen einen neuen Bereichsleiter gefunden.

Lucas Goerre wird die Stelle Anfang Mai antreten. Bild: PD

Auf den 1. Mai tritt Lucas Goerre die Stelle als Bereichsleiter Bau und Infrastruktur der Gemeinde Kerns an. Der 53-Jährige ist gelernter Holz- und Baufachmann, Ingenieur FH in Raumplanung Städtebau und Erwachsenenbildner. Zurzeit arbeitet er in einer Luzerner Landgemeinde als Bereichsleiter Immobilien/-Strategie. Bei den grösseren Bauprojekten bekleidet er die Funktion des Bauherrenvertreters, wie es in einer Mitteilung der Gemeinde Kerns heisst. Bis vor kurzem war er zudem verantwortlich für die Wasserversorgung und als Sicherheitsbeauftragter der entsprechenden Gemeinde tätig.

Lucas Goerre ist Vater von zwei schulpflichtigen Kindern und wohnt mit seiner Lebenspartnerin in Sursee. Durch die Anstellung von Lucas Goerre kann die seit November 2021 andauernde Vakanz im Bereich Bau und Infrastruktur behoben werden, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Gemeindeschreiber Roland Bösch könne somit die ad interim Leitung des Bereichs Bau & Infrastruktur wieder abgeben. Das Team der Gemeinde Kerns heisst Lucas Goerre herzlich willkommen. (pd/RIN)