Kerns Neues Primarschulhaus erhält eine Fotovoltaikanlage Geplant ist eine Anlage auf dem Neubau des Primarschulhauses. Zudem sollen auch die Dächer beispielsweise beim Schulhaus Büchsmatt und der Dossenhalle hierfür genutzt werden.

Im Zusammenhang mit den anstehenden Bautätigkeiten auf dem Schul- und Gemeindeareal hat der Einwohnergemeinderat von Kerns bei der Böhler MTU GmbH aus Kriens eine Analyse zur Wärmeversorgung und der Realisierung von Fotovoltaikanlagen in Auftrag gegeben, wie die Gemeindekanzlei mitteilt.

Diese Analyse habe nun ergeben, dass zwischen der effektiv benötigten Heizleistung und der abonnierten Leistung beim Wärmeverbundanschluss von 779 Kilowatt eine sogenannte Leistungsreserve von 120 Kilowatt besteht. Diese Reserve mache eine Realisierung aller aktuell geplanten Projekte ohne Übergangslösungen möglich, da die gesamte zusätzlich benötigte Heizleistung durch diese Reserve aufgefangen werden könne. Durch die geplanten Sanierungen der Gebäudehüllen der bestehenden Schulhäuser ergebe sich ein Einsparpotenzial von rund 95 Kilowatt Heizleistung. Demgegenüber benötigen die Neubauten und Erweiterung rund 88 Kilowatt mehr Heizleistung.

Freie Dachflächen sollen vermietet werden

Parallel dazu hat die Analyse ergeben, dass die Erstellung einer Fotovoltaikanlage mit einer Gesamtleistung von 120 Kilowatt-Peak – unter Berücksichtigung des Eigenverbrauchs – die wirtschaftlichste Option darstelle. Entsprechend habe man entschieden, auf dem Neubau des Primarschulhauses eine solche Fotovoltaikanlage mit einer Leistung von 70 Kilowatt-Peak zu planen. Auf den weiteren Dächern (beispielsweise beim Schulhaus Büchsmatt oder Dossenhalle) sollen die restlichen 50 Kilowatt-Peak realisiert werden.

Auf dem neuen Primarschulhaus soll auch eine Fotovoltaikanlage entstehen. Visualisierung: PD

Sollte nach der Realisierung der gemeindeeigenen Fotovoltaikanlagen noch geeignete Dachflächen frei bleiben, ziehe der Einwohnergemeinderat aus heutiger Sicht eine Vermietung dieser Dachflächen an Dritte in Erwägung, wie es in der Mitteilung heisst. (lur)