Kerns Pasta Röthlin beliefert Erlebniswelt bei Brienz mit Kuh-Pasta In Hofstetten bei Brienz eröffnet am 4. Juni die Trauffer Erlebniswelt. Verpflegt werden die Besucher unter anderem mit Kuh-Pasta aus Obwalden.

Die Kuh-Pasta auf dem Fliessband in Kerns. PD

Eine Kuh ziert die Verpackung der Älpler-Magronen der Kernser Pasta Röthlin AG. Bald gibt es eine Kuh auch als Pasta – in der Trauffer Erlebniswelt in Hofstetten bei Brienz, die am 4. Juni eröffnet wird. Die Pasta Röthlin AG hat einen entsprechenden Auftrag erhalten, wie es in einer Mitteilung heisst. «Wir freuen uns, diese originelle Pasta mit Schweizer Weizen für die Trauffer Erlebniswelt herstellen zu dürfen», wird Bianca Achermann, die zuständige Product Managerin bei der Pasta Röthlin AG, zitiert. Ein wichtiger Punkt für die Zusammenarbeit sei, dass die Kuh-Pasta aus Schweizer Rohwaren hergestellt wird.

Die Pasta Röthlin AG bietet bereits seit vielen Jahren an, dass eigene Pasta-Formen kreiert werden können. «Allerdings eignet sich dies nur für grössere Firmen, da wir mindestens eine Tonne Pasta pro Spezial-Form produzieren müssen», so Achermann. Die Kuh-Pasta aus Kerns wird in der Trauffer Erlebniswelt als Kindermenu und zum Souvenirkauf angeboten. (cgl)