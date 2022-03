Kerns Planung für neue Wasserversorgung und Verstromung nimmt wieder Fahrt auf Das gemeinsame Projekt von Gemeinde und Korporation nimmt Formen an – mit gewissen Anpassungen.

Das Reservoir Lengmatt im Melchtal soll stillgelegt und durch ein neues Reservoir im Gebiet Gschwent ersetzt werden. Bild: PD

Nach gut einem Jahr Marschhalt kommt wieder Bewegung in die geplante Wasserversorgung mit Verstromung im Melchtal. Damals bedingten sich die Einwohnergemeinde und die Korporation Kerns Zeit für eine Auslegeordnung aus. Diese ist nun erfolgt, wie Gemeindepräsident Beat von Deschwanden erklärt. «Wir haben Schwachstellen erkannt, nachgebessert und neue Spielregeln aufgestellt.» So wurde die Hugschwend-Quelle fallen gelassen und das Thema Löschwasser in die Planung aufgenommen. Als weitere Verbesserung erwähnt Beat von Deschwanden, dass mit der Gasser + Partner AG, Bürglen, welche schon bisher das Verstromungsprojekt begleitete, nun auch die Projektierung für die Wasserversorgung vorantreibt.

Nichts ändert sich hingegen an den bisherigen Plänen, im Bereich Gschwent ein neues Reservoir zu bauen, um so die Talschaft in Richtung Melchtal und Stöckalp zu versorgen. Das Reservoir soll im Normalfall von der Blüemlistaldenquelle versorgt werden. Bei Bedarf würde das Reservoir Gschwent zusätzlich von den Fomattquellen gespiesen werden. Das bisherige Reservoir Äschmatt soll stillgelegt werden.

Gestiegener Strompreis spielt Projekt in die Hände

«Mit dem Gesamtprojekt bietet sich die einmalige Chance, gleichzeitig ein Projekt für die energetische Nutzung des Überschusswassers der beiden Quellen Blüemlistalden und Fomatt zu realisieren», begründet Beat von Deschwanden die Tatsache, dass der Gemeinderat auf die Korporation zugegangen sei und sie angefragt habe, ob diese an der Wiederaufnahme des Verstromungsprojektes interessiert sei.

«Wir freuen uns, dass es mit dem Projekt weitergeht», bestätigt Markus Ettlin, Präsident der Korporation Kerns. Zudem spielte die Entwicklung auf dem Strommarkt dem Projekt und der Korporation in die Hände. Das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) hatte auf Anfang 2021 nämlich die Vergütungspreise von rückgelieferter Energie gesenkt – von elf Rappen pro Kilowattstunde Ende 2020 auf den Referenzmarktpreis, der damals rund die Hälfte betrug. «Seit vergangenen Herbst sind der Strompreis und somit auch der Referenzmarktpreis kontinuierlich am Steigen und damit zahlen wir auch den Kleinkraftwerken wieder mehr, die uns den Strom verkaufen», erklärt auf Anfrage EWO-Geschäftsführer Thomas Baumgartner. Wie lange der Referenzmarktpreis auf diesem hohen Niveau bleibt, sei schwer vorauszusagen. «Er schwankt stark und ist von verschiedenen Faktoren abhängig, auch der Krieg in der Ukraine spielt eine Rolle.»

Wasserversorgung neu aufgestellt

Die Wasserversorgung im Melchtal wurde vor vier Jahren neu organisiert. Damals übernahm die Gemeinde Kerns die Wasserversorgungen Sportcamp, Stöckalp und Kloster und fusionierte mit der Wasserversorgungsgenossenschaft Melchtal. Die Stimmbürger sämtlicher drei beteiligten Körperschaften – Einwohnergemeinde, Korporation und Alpgenossenschaft Kerns ausserhalb der steinernen Brücke – hatten im Februar 2017 deutlich Ja zur entsprechenden Vorlage gesagt.

An der Herbstgemeindeversammlung 2017 stimmten die Kernserinnen und Kernser für die Realisierung eines zentralen Wasserversorgungsnetzes im Melchtal einem Planungskredit von 290'000 Franken zu. Noch diesen November soll den Kernserinnen und Kernsern der Baukredit für das Wasserversorgungsprojekt und der Korporation der Baukredit für das Verstromungsprojekt zur Abstimmung vorgelegt werden.