Kerns Pro Senectute Obwalden feiert ihr 100-Jahr-Jubiläum mit einem Festakt Im Mittelpunkt der Jubiläumsfeier vom Mittwoch, 8. Juni, stand der mit viel Spannung erwartete Vortrag von Dr. Andreas Anderhalden zur Geschichte der Stiftung.

Stiftungspräsident Franz Enderli, Referent Dr. Andreas Anderhalden, Regierungsrat Christoph Amstad und Geschäftsleiter Daniel Diem (von links). Bild: Samuel Büttler Photographie/PD

Stiftungsratspräsident Franz Enderli zeigte sich erfreut über den Aufmarsch der Leiterinnen und Leiter sowie der Verantwortlichen und Gästen zum festlichen Akt in der Betagtensiedlung Huwel in Kerns. «Wir feiern 100 Jahre Pro Senectute Obwalden», sagte Enderli mit Stolz. Ein ganzes Jahrhundert, in dem sich nicht nur die Stiftung Pro Senectute Obwalden und die Anforderungen verändert habe. «Auch die Gesellschaft in der Schweiz hat sich in den vergangenen 100 Jahren grundlegend gewandelt», führte Enderli aus. Und weiter:

«Wir werden immer älter und sind dabei im Vergleich zu früheren Generationen immer fitter und vitaler. Wir dürfen stolz sein auf unsere lange Geschichte und auf die Pionierarbeit früherer Generationen.»

Armut beherrschte die Geschichte

Anlässlich des runden Geburtstages recherchierte Dr. med. Andreas Anderhalden zur Geschichte der Pro Senectute Obwalden. Wie ein roter Faden zieht sich das Thema «Armut» durch die europäische Geschichte – vom Mittelalter bis zum heutigen Tag. Im Laufe des Ersten Weltkriegs litten auch in der vom Krieg verschonten Schweiz viele Familien, in der Mehrzahl jedoch betagte Menschen, unter einer existenziellen bedrohenden wirtschaftlichen Not. Sozial denkende und handelnde Mitglieder der «Schweizerischen gemeinnützigen Gesellschaft» erkannten die Problematik und riefen am 23. Oktober 1917 in Winterthur die Schweizerische Stiftung für das Alter als «Hilfswerk für bedürftige Greise» ins Leben, «damit endlich etwas für die Betagten in den trostlosen Asylen (Betagtenheimen) getan werde», wie Anderhalden ausführte.

Im Jahr 1922 wurde das Obwaldner Kantonalkomitee der Schweizerischen Stiftung für das Alter gegründet, allerdings erst nach einigen drängenden Anschüben aus Bern. Mit Freiburg und Wallis gehörten die Obwaldner zu den letzten Beitrittswilligen. Als erster Präsident amtete Pfarrhelfer Stephan Schuler aus Alpnach. 1927 übernahm der Heimweh-Obwaldner und Ingenieur Josef Wolfgang Stockmann, der jüngste Sohn des Arztes Melchior Stockmann und Bruder des Löwen-Apothekers Karl, die Leitung der Stiftung für das Alter Obwalden.

Umfrage für Altersheim fiel «uneinheitlich» aus

Im Jahr 1959 regte der damalige Sachsler Gemeindepräsident Karl Gasser an, im Sarneraatal eine Umfrage bezüglich Bedürfnis nach einem Altersheim durchzuführen. Neben der Unterstützung Bedürftiger strebte die Stiftung für das Alter die Errichtung eines Altersheims an, entwickelte sich doch mit den konjunkturellen Verbesserungen und gesellschaftlichen Veränderungen während der Wirtschaftswunderzeit ein zunehmendes Bedürfnis nach Heimplätzen. Doch: Das Ergebnis der Umfrage war «uneinheitlich», wie der Autor schreibt.

Durch die Stiftung für das Alter Obwalden erfolgte im Jahr 1968 die Anstellung einer kantonalen Fürsorgerin. Dora Stockmann (1904–1997) baute die Unterstützung für bedürftige Betagte aus und führte in jeder Gemeinde des Kantons einen Fürsorge- und Beratungsdienst ein. Ihre Energie und Schaffenskraft blieben auch den massgebenden Gremien der Schweizerischen Stiftung für das Alter nicht verborgen. Bereits 1954 wurde Dora Stockmann als dritte Frau in den Stiftungsrat und gleichzeitig auch in das Direktionskomitee gewählt. Dem strategischen Organ der Stiftung gehörte sie bis 1977 an.

Dankesworte für das Engagement

Christoph Amstad, Vorsteher des Sicherheits- und Justizdepartements, überbrachte die Gruss- und Dankesworte des Regierungsrats. «Ich überbringe Ihnen aber nicht nur die besten Grüsse, sondern vor allem den besten Dank für Ihr geschätztes Engagement und natürlich die besten Glückwünsche. Es ist für uns alle heute ein besonderer Freudentag.»

In der langjährigen Geschichte von Pro Senectute hat die ehrenamtliche Tätigkeit eine lange Tradition. Amstad sagte dazu:

«Freiwilligenarbeit ist ein Nehmen und Geben. Man engagiert sich und bekommt Freude oder das Gefühl zurück, dass man gebraucht wird.»

Er dankte den Verantwortlichen von Pro Senectute Obwalden für deren Engagement für Land und Leute von Obwalden und wünschte ihnen für die nächsten 100 Jahre alles Gute sowie viele innovative und bahnbrechende Ideen.

Der Festakt wurde umrahmt von Vorträgen des Kinderchors Alpnach (Leitung: Stefanie Dillier) und des Stubenorchesters Pro Senectute Obwalden (Leitung: Trudy Jakober). Auf grossen Beifall stiessen unter anderem die beiden alten Volkslieder «Is Muetters Stübeli» oder «S’ isch mier alles ei Ding».